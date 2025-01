Teste do Arsenal do Arsenal do Manchester City como Bournemouth Liverpool

O Manchester City enfrentará o teste mais difícil de seu recente reavivamento, quando eles viajarem para o Arsenal neste fim de semana, quando Bournemouth tenta tirar os líderes da Premier League Liverpool. Brighton de Nottingham Forest em terceiro lugar, que espera jogar fora memórias da semana passada por 5 a 0 em Bournemouth, enquanto caía no Tottenham para parar a podridão em Brentford. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais pontos das conversas antes da ação.

Teste de Man City Lakmus

O Manchester City em Pep Guardiola venceu quatro dos últimos cinco jogos da Premier League para retornar aos quatro primeiros, após uma infeliz série de resultados.

No meio da semana, eles sobreviveram a um enorme medo contra o Brugge Club para raspar os playoffs da Liga dos Campeões na rodada, mais evidências de que finalmente viraram a curva.

Então, é um retorno aos negócios como de costume por quatro vezes, defendendo o mestrado da Premier League?

A lista de dispositivos tem sido relativamente educada nas últimas semanas, mas agora eles têm uma corrida desanimadora, com uma viagem ao Arsenal e depois jogos contra o Newcastle, Liverpool, Tottenham e Nottingham Forest.

Sua recompensa pela sobrevivência na Liga dos Campeões é um jogo difícil com o Real Madrid ou o Bayern de Munique.

Os atiradores de Mikel Artety foram invencíveis em 14 partidas da liga desde que foram 2: 0 Aston Villa em abril do ano passado e não podem se dar ao luxo de perder pontos enquanto caçavam o Liverpool.

O Arsenal da Segunda Classe foi inserido no título pela cidade em cada uma das duas últimas temporadas, mas começará seis pontos acima de seus antigos rivais, determinados a determinar seus certificados como candidatos graves.

Tottenham: bom demais para descer?

Apesar da imersão de Tottenham na mesa, a conversa sobre herança parecia chique, com um tampão de oito pontos entre si e os três inferiores.

Mas quando Ange postecoglou em lesões reverterá sua forma?

Os próximos Walklers Everton e Leicester fecharam a lacuna no Spurs no fim de semana passado.

O slide foi dramático para o povo postecoglou. No final de novembro, o Tottenham foi o sexto e apenas quatro pontos em segundo lugar. Desde então, eles caíram para 15 ou 23 pontos em segundo lugar.

Eles levaram apenas quatro pontos nos últimos 10 jogos – apenas Southampton (um) levou menos.

Ainda é difícil imaginar que um número suficiente de bandas abaixo do Tottenham tem qualidade para colocá -las, mas elas são assustadoramente frágeis.

No domingo, eles viajam por Londres para enfrentar Brentford no meio da mesa, que oferece um recorde impressionante da casa e um poder de fogo significativo.

Se eles não começarem a ganhar em breve, os fãs começarão a pensar em impensáveis.

Bournemouth para a Europa

No início da temporada, uma viagem ao modesto estádio de Bournemouth não daria ao Liverpool o gerente Arne Slot Slot Sleep Nights, mas agora essa é uma história diferente.

A equipe de Andoni Iraola está invicta nos últimos 11 jogos da Premier League, e sua corrida mais longa sem derrota na competição.

O espanhol, em sua segunda temporada no clube, fez um trabalho extraordinário, embora muitos jogadores estejam desaparecidos por causa de lesões, incluindo Marcosa Senesi, Marcus Tavernier, Luis Sinisterra, Evanilson e Enes Una.

O lado livre do Iraola é o sétimo na mesa, mas está apenas um ponto atrás do quarto lugar no Manchester City, quando seus fãs sonham com o futebol europeu na próxima temporada.

Justin Kluivert, com 11 gols da Premier League, emerge da sombra de seu pai, as estrelas da Holanda Patrick Kluivert, enquanto Dango Ouattara marcou um hat-trick na demolição de 5-0 em Nottingham Forest no fim de semana passado.

Bournemouth já derrotou o Arsenal e o Manchester City nesta temporada, mas o Liverpool, que perdeu apenas uma vez na liga, seria o seu maior couro cabeludo.

Luminárias

Sábado (1500 GMT, a menos que tenha sido dado)

Nottingham Forest contra Brighton (1230), Bournemouth contra o Liverpool, Everton contra o Leicester, Ipswich contra Southampton, Newcastle contra o Fulham, Wolves contra Aston Villa (1730)

Domingo (1400, a menos que tenha sido dado)

Brentford contra o Tottenham, Manchester United contra o Crystal Palace, Arsenal contra o Manchester City (1630)

Segunda-feira

Chelsea em West Ham (2000)

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).