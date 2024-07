Teste Histórico de Portugal: Um Grande Desafio para os Springboks após Série Empatada com a Irlanda

O primeiro teste histórico de rugby contra Portugal, com ingressos esgotados, ganhou importância para a África do Sul após a série exaustiva contra a Irlanda.

Os Springboks sempre planejavam experimentar contra Portugal com a Copa do Mundo de 2027 em mente, mas o jogo também se tornou um teste para o Rugby Championship após a Irlanda – que venceu o segundo teste no último fim de semana em Durban para empatar a série – ter deixado os Springboks em uma condição pior do que o esperado.

O bloqueio Franco Mostert quebrou uma perna e perderá o resto do ano. O hooker Malcolm Marx quebrou a tíbia em um rolamento de crocodilo que rendeu ao capitão irlandês Caelan Doris um cartão amarelo, e o flanker Pieter-Steph du Toit e o ala Cheslin Kolbe – com lesões não especificadas – estarão fora por até seis semanas.

Eles perderão o primeiro jogo do Rugby Championship em 10 de agosto contra a Austrália em Brisbane, são dúvidas para o segundo jogo uma semana depois, mas espera-se que estejam disponíveis quando a Nova Zelândia visitar no final de agosto.

O time dos Springboks para o dia do jogo tem sete jogadores não estreantes e mais sete com menos de sete internacionalizações.

Os novos titulares são os jogadores da linha de frente dos Bulls, Jan-Hendrik Wessels e Johan Grobelaar, e o flanker Phepsi Buthelezi. No banco, estarão o hooker dos Stormers, Andre-Hugo Venter, filho do antigo flanker dos Boks, Andre Venter, o flanker dos Lions, Ruan Venter (sem relação), o meio-scrum Morne van den Berg e o fullback Quan Horn.

“Tentamos fazer nosso planejamento de sucessão e tentamos não deixar que aquela derrota contra a Irlanda afetasse nossa mentalidade”, disse o treinador Rassie Erasmus. “Não tivemos essa oportunidade em 2020, agora temos, então devemos nos manter firmes.”

Apenas quatro dos jogadores da derrota de sábado passado por 25-24 para a Irlanda foram mantidos: Salmaan Moerat, que capitaneia os Boks pela primeira vez, o companheiro de bloqueio RG Snyman, o ala Kurt-Lee Arendse e o utilitário Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Moerat foi marcado como um futuro capitão em tempo integral dos Springboks, depois de liderar as Escolas da África do Sul, os Junior Springboks e os Stormers