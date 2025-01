Texans vs. Probabilidades, Escolhas, Distribuição, Como Assistir, Transmitir Chargers: modelo revela previsões do Wild Card da NFL para 2025

O fim de semana do NFL Wild Card de 2025 começa no Lone Star State, quando CJ Stroud e o Houston Texans recebem Justin Herbert e o Los Angeles Chargers no sábado. Supremo+. Os Texans lideraram a AFC South com um recorde de 10-7 na temporada regular e venceram o último jogo da temporada contra o Tennessee Titans por 23-14. Enquanto isso, os Chargers de Jim Harbaugh terminaram a temporada com um recorde de 11-6 e uma seqüência de três vitórias consecutivas, ficando em segundo lugar na AFC West, atrás do Kansas City Chiefs. Você pode transmitir o jogo de sábado. vive na Paramount +, que agora você pode experimentar gratuitamente durante os primeiros sete dias inscrevendo-se aqui.

O pontapé inicial no NRG Stadium em Houston é às 16h30 horário do leste dos EUA. Os Chargers são favoritos de três pontos no último Texans vs. Chargers do Consenso SportsLine, e o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 42,5. Los Angeles é o favorito da linha de dinheiro -161 (arrisque $ 161 para ganhar $ 100), enquanto Houston é o azarão +135 (arrisque $ 100 para ganhar $ 135).

Como assistir os Chargers contra os Texans

Texanos vs. data Carregadores: sábado, 11 de janeiro

Texanos vs. Tempo Carregadores: 16h30 horário do leste dos EUA

Texans vs. canal de TV Carregadores: CBS

Escolhas dos playoffs da NFL para Chargers vs.

Antes de assistir ao Texans vs. Carregadores de sábado, você deve veja as escolhas da NFL no modelo de computador avançado da SportsLine. O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. A modelo entra nos playoffs da NFL de 2025 com uma sequência de apostas de 31-14 nas melhores apostas. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 69%. A longo prazo, ele tem uma seqüência de 211-142 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma seqüência de 65-35 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Para os texanos vs. “Carregadores em fim de semana curinga, modelo aposta em Houston para cobrir o spread” . Embora Los Angeles seja o time mais quente e tenha feito um trabalho melhor em cobrir o spread na temporada regular (12-5-0 ATS em comparação com 7-8-2 ATS), a defesa do Texas tem a chance de manter este jogo competitivo e o placar fecha.

A defesa de passes de Houston terminou a temporada em sexto lugar na liga, então eles deveriam se concentrar em um corpo de recepção dos Chargers composto por Ladd McConkey e não muito mais. Enquanto isso, a defesa de pontuação dos Chargers superou a média da NFL em pontos permitidos (17,7) e touchdowns permitidos (31), então eles vão desafiar Stroud e os Texans na zona vermelha. Pode transmita o jogo aqui.

Como assistir e transmitir ao vivo a NFL na CBS

