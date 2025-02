Texas A&M vs. Previsão do Estado do Mississippi, Odds: 2025 Pelocas de basquete universitário, 18 de fevereiro de bolsa por modelo comprovado

Os Aggies of Texas A&M de oitavo classificados procurarão permanecer na perseguição ao título de Tit quando enfrentarem os Bulldogs do Estado do Mississippi nº 22 na noite de terça -feira. O Texas A&M vem de uma vitória por 69 a 61 sobre o Arkansas no sábado, enquanto o estado do Mississippi derrubou o Mississippi 81-71 no mesmo dia. Os Aggies (20-5, 9-3 segundos), que conquistaram cinco consecutivos e estão empatados em terceiro lugar na conferência com a Flórida, estão 4-3 na estrada em 2024-25. Os Bulldogs (18-7, 6-6 segundos), que estão empatados com Kentucky pelo oitavo lugar, estão 8-4 em casa.

O aviso do Humphrey Coliseum em Starkville, Miss., Está pronto para as 17:30 ET. O Texas A&M venceu 10 de 19 reuniões entre as equipes. O estado do Mississippi é o favorito de 2,5 pontos nas últimas chances de Texas A&M vs. Estado do Mississippi do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos pontuados pelo total/inferior é 143,5. Antes de fazer qualquer estado do Mississippi vs. Texas A&M, Confira as previsões de basquete universitário do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo fez sua visão em Texas A&M contra o estado do Mississippi. Pode Vá para a Sportsline para ver suas seleções. Aqui estão várias linhas de basquete universitário e tendências para o estado do Mississippi vs. Texas A&M:

Texas A&M vs. Mississippi State SP PREAD: Mississippi State -2,5

Texas A&M vs. Mississippi State Over/Sub: 143,5 pontos

Texas A&M vs. Linha de dinheiro do estado do Mississippi: Mississippi State -144, Texas A&M +121

Por que você deve apoiar o estado do Mississippi

O guarda do segundo ano, Josh Hubbard, jogou bem contra os adversários classificados nesta temporada. Em uma derrota de 88-84 contra o Alabama na sala classificada, ele derramou 38 pontos, enquanto distribuiu três assistências. Ele não marcou menos de 10 pontos em um jogo contra um time entre os 25 melhores desta temporada. Em 25 jogos, todos começam, com média de 17,4 pontos, 3,2 assistências e 2,2 rebotes em 32,5 minutos.

O atacante júnior Keshawn Murphy às vezes foi dominante nesta temporada e registrou quatro duplas duplas, apesar de deixar o banco. Em uma derrota de 81-68 contra a Flórida em terceiro lugar em 11 de fevereiro, ele marcou 18 pontos e pegou 13 rebotes. Ele teve 18 pontos, 11 rebotes e três assistências em uma vitória de 84 a 81 em tempo extra sobre o 21 Mississippi em 18 de janeiro. Em 25 jogos, incluindo três aberturas, é uma média de 11,4 pontos, 7,5 rebotes, 1,7 assistências e 1,1 bloqueios em 23,9 minutos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que você deve apoiar o Texas A&M

O guarda sênior Wade Taylor IV quase teve um dobro na vitória de sábado sobre o Arkansas, marcando 18 pontos, enquanto distribui nove assistências e acrescentou três assaltos. Ele teve 25 pontos, duas assistências e dois rebotes em uma vitória de 76 a 72 na Carolina do Sul em 1º de fevereiro. Em 21 jogos, todos os começos, em média de 15,1 pontos, 4,5 assistências, 2,9 rebotes e 1,5 assaltos em 29,9 minutos. Ele se conecta com 88,6% de seus lances livres.

Também ajuda o poder dos Aggies é o guarda sênior Zhuric Phelps. Ele tem um dobro na temporada e estava perto de registrar seu segundo na vitória de sábado sobre o Arkansas. Nesse jogo, ele marcou 12 pontos, pegou nove rebotes e fez quatro assaltos em 29 minutos de ação. Ele está em sua primeira temporada com o Texas A&M depois de jogar nos últimos três anos na SMU. Em 24 jogos nesta temporada, incluindo 23 vagas, a Phelps tem uma média de 14,4 pontos, 5,1 rebotes, 2,4 assistências e dois assaltos em 28,1 minutos. Veja o que a equipe escolhe aqui.

O modelo Sportsline está no total, projetando 142 pontos combinados.

