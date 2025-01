Texas Horn Forva Tech Red Red Raiders vs. TCU: Como ver o basquete da NCAA online, o canal de televisão, as informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Quem está tocando

Sapos com TCU @ Texas Tech Red Reders

Registros atuais: TCU 10-9, Texas Tech 15-4

Como olhar

O que saber

Texas Tech e TCU são de 5 a 5 entre março de 2019, mas não por muito tempo. Ambos enfrentarão uma grande batalha de 12 às 19:00 ET na quarta -feira na United Supermarkets Arena. Os Raiders procurarão estender sua série de vitórias atuais de quatro jogos.

A Texas Tech aborda isso depois que as probabilidades estabelecidas mais do que na semana passada/baixa em 146,5, mas mesmo essa ferida foi muito alta. Eles deixaram o topo contra Okla. Estado para uma pontuação de 64-54 no domingo. São dois jogos seguidos que os Red Raiders ganharam exatamente dez pontos.

Chance McMillian e Federiko Federiko estavam entre os principais criadores de jogos da Texas Tech, já que o primeiro foi de 5 por 8 no caminho para 14 pontos mais seis rebotes e o segundo teve oito pontos mais oito rebotes e três bloqueios. Elijah Hawkins, por outro lado, foi consideravelmente menos útil: era 0-6 além do arco.

Enquanto isso, a TCU levará tempo para se recuperar dos hematomas 85-58 que a UCF estendeu no sábado. Os Horn Frogs já levaram um ‘L’ em jogos consecutivos.

A TCU lutou para trabalhar juntos e terminou o jogo com apenas sete assistências. Eles foram fumados por seus oponentes naquele departamento quando a UCF publicou 20.

Ultimamente, a Texas Tech está em uma sequência: eles venceram seis de suas últimas sete competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 15 a 4 nesta temporada. Quanto ao TCU, sua derrota reduziu seu recorde para 10-9.

Esteja atento ao arco no jogo de quarta -feira: a Texas Tech tem sido dinamite desde o Deep nesta temporada, já que ficou 38,4% de seus três por jogo. No entanto, é uma história diferente para a TCU, pois eles fizeram apenas 31,4% de seus três nesta temporada. Dada a considerável vantagem da Texas Tech nessa área, a TCU precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

A Texas Tech venceu um jogo que não poderia estar mais próximo em seu confronto anterior em fevereiro de 2024, escorregando pelo TCU 82-81. A Texas Tech repetirá seu sucesso, ou a TCU terá um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Texas Tech e TCU têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.