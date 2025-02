TEXAS MESS da Carolina do Sul: Madison Booker, No. 4 Lonnchorns Exact Exlast Revenge contra o número 2 Gamecocks em Austin

O Texas número 4 alcançou uma vitória por 66-62 sobre a Carolina do Sul nº 2 no domingo, dando aos Gamecks sua primeira derrota na conferência nesta temporada e quebrando sua série de 57 jogos nos jogos dos 57 jogos. A última derrota na SEC para a equipe do Dawn Staley chegou em 31 de dezembro de 2021, quando o Missouri destruiu uma vitória por 70 a 69 em tempo extra.

O Texas, apesar de uma equipe entre os cinco primeiros, entrou no jogo com uma mentalidade perdida. Em 12 de janeiro, os Gamecocks derrotaram o Longhorns por 67-50 e mantiveram o atacante Madison Booker apenas sete pontos.

A Carolina do Sul fecha Madison Booker, Texas, na vitória dos cinco primeiros: três conclusões da rota Gamecocks SEC Isabel González

Booker, que liderou todos os marcadores com 20 pontos na vitória de domingo, credenciou a forte mentalidade de sua equipe por vitória contra uma multidão exausta no Moody Center.

“É um jogo mental”, disse Booker quando perguntado como o Texas parou um empurramento da Carolina do Sul com 10 segundos no jogo. “É um jogo mental, é tudo o que tenho a dizer.”

A vontade de vencer foi manifestada na defesa do Texas, que manteve a Carolina do Sul para 26% dos tiros do chão no primeiro tempo. No entanto, a defesa não foi o único fator contribuinte.

Aqui estão as três chaves que levaram à grande vitória do Texas.

Defesa sufocante

Os Longhorns estavam determinados a estabelecer o tom inicial. Eles atacaram a Carolina do Sul mais cedo e frequentemente. Apesar de ter um pouco mais de derrotas de bola (13-10), o Texas cometeu os erros de seus oponentes por 13 pontos. Além disso, o Texas dominou o interior, marcando 40 pontos na pintura em comparação com os 26 da Carolina do Sul.

Combinado, isso resultou em uma ofensiva desajeitada para os Gamecocks, já que os 2024 campeões da NCAA marcaram bem abaixo de seus 81 pontos por jogo. Os Gamecocks fizeram um trabalho melhor, estendendo a defesa de Lonchorns no segundo tempo, mas não os fez pagar, disparando apenas 26% da faixa de 3 pontos.

Se a Carolina do Sul tivesse derrubado apenas mais dois triplos, o jogo poderia ter mudado a seu favor. Por outro lado, o tiroteio anêmico do perímetro era caro e os Gamecocks nunca lideraram o jogo.

Assobios rápidos

As lutas da Carolina do Sul para obter um ritmo foram exacerbadas por mesquinhos, o que levou ao primeiro chute livre nos dois primeiros segundos do jogo. Havia 44 lances livres entre os cinco melhores equipamentos classificados, com o Texas vencendo a batalha de lances livres por 1,5 pontos percentuais.

O técnico da Carolina do Sul, Dawn Staley, não colocou palavras sobre o comércio em sua entrevista aérea após o primeiro trimestre.

“As pessoas estão aqui para ver os jogadores jogarem … não vamos nos adaptar, porque é assim que jogamos”, Staley na transmissão.

O técnico de Staley e o Texas, Vic Schaefer, foi notavelmente vocal ao longo do jogo. O titular da Carolina do Sul, Te-Hina Paopao, recebeu duas faltas antecipadas, o que o limitou a 10 minutos da primeira metade de Sania Feagin, Bree Hall e Milaysia Fulwiley registraram pelo menos três falhas em comparação com apenas dois jogadores do Texas com mais três ofensas.

“Tenacidade”

Como Booker apontou em sua entrevista após o jogo, o Texas teve a mentalidade correta para alcançar uma vitória significativa, e ninguém incorporou mais do que o aluno do segundo ano de 6 pés 1. Booker terminou a tarde com 20 pontos e 11 rebotes para o Lonchorns.

“Eles são uma ótima equipe”, disse Booker sobre a Carolina do Sul. “Vencemos todas as batalhas, então acho que foi assim que obtivemos a dublagem”.

O Texas forçou a Carolina do Sul a interpretar seu ritmo. Embora a Carolina do Sul tenha vencido a batalha Fastbreak por 13 a 5, os Longhorns diminuíram os Gamecocks o suficiente para impedir que o time nº 2 do país lidere o jogo de bola. Embora não tenha sido a vitória mais bonita e fluida, o Texas venceu onde importava.

“Haity”, disse Booker. “A última vez, eles saíram. Desta vez, os superamos.”