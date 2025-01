Texas na Carolina do Sul: histórias e probabilidades para o confronto dos cinco melhores do basquete feminino de domingo

Dawn Staley e a dinástica Carolina do Sul são as campeãs em título. Vic Schaefer e Texas buscando seu primeiro título nacional desde 1986. O confronto de domingo é cheio de intrigas, já que o ataque mais bem classificado dos Longhorns viaja para o galos de briga como pessoas leves e indefesas na estrada.

O Texas oscilou entre o quarto e o sexto lugar na pesquisa da AP nesta temporada. Nenhum time da Divisão I tem mais pontos, liderado pelo All-American Madison Booker. A atacante do segundo ano aumentou sua eficiência e está a apenas alguns lances livres de fazer um remate de 50/40/90. Na demolição do número 18 na quinta-feira AlabamaBooker marcou 21 pontos em arremessos espetaculares de 8 de 10. Ele é capaz de iniciar seu próprio ataque e sair de trás do arco com uma variedade de fintas e movimentos de direção que prendem os oponentes.

Esta equipe vive na borda e na linha de falta. E ele vence consistentemente a batalha do turnover, entrando no domingo com +30 em três jogos da conferência. Oito jogadores têm em média pelo menos um roubo completo e a guarda sênior Rodovia Harmon prepara mais uma campanha totalmente defensiva com 2,6 pontos por jogo. Em outros lugares, os grandes sextos anos taylor jones Ele é o terceiro na SEC em tocos e um júnior Aldeia Oldacre ele está acertando quase quatro rebotes ofensivos por jogo em menos de 19 minutos de quadra.

Os Longhorns são excelentes na defesa e difíceis no geral, com sua única derrota ocorrendo na prorrogação para o Steely. Nossa Senhora. Eles estão 3-1 contra times classificados, mas a Carolina do Sul será o desafio mais evoluído e abrangente até o momento. Os atuais campeões estão em uma seqüência de 10 vitórias consecutivas, com vitórias convincentes de dois dígitos sobre o 8º colocado. Duque e não 9 TCU.

Calouro Joyce Edwards Ele é um balde fora do banco, liderando os Gamecocks na pontuação, apesar de jogar menos de 20 minutos por jogo. e mais velho O rádio cinza tem um jogo completo com uma marca de arremessos de 3 pontos na carreira de 40,8 por cento. Além da vitória de seis pontos na noite de estreia sobre Michigancada vitória na Carolina do Sul foi uma explosão nesta temporada. Sua única derrota ocorreu em UCLAcom a equipe de Staley incapaz de superar a barragem dos Bruins nos dois primeiros períodos.

No domínio de 41 pontos de quinta-feira sobre o Texas A&M, o ataque dos Gamecocks estava disparando em todos os cilindros. Esse MiLaysia Fulwiley A cesta de transição foi fascinante:

Comerciante Sabreena Resolução de Ano Novo para a Carolina do Sul: “Fique na fila. Os Gamecocks têm várias métricas ofensivas positivas: eles acertam muitos chutes na borda, dominam o vidro ofensivo (resultando em quase 10 tentativas de chute a mais por jogo do que seus oponentes) e não viram a bola. A única coisa que falta na Carolina do Sul é uma dieta constante de lances livres.

Para o Texas: “Coloque 3. Os Longhorns têm uma defesa de elite, mas é difícil levá-los a sério como candidatos ao campeonato em 2025, quando eles acertaram 63 pontos de 3 no total em 17 jogos… O Texas precisa de um pouco mais de variedade no ataque; idealmente, Shay Holle “Você atira de longa distância, mas o espaçamento tem que vir de alguém.”

Probabilidades do Texas contra a Carolina do Sul

