Texas QB Arch Manning Inks ‘molto redditizio’ Zero Leggi Red Bull con

Manning of the Texas Longhorns che difende l’arco è stato dato un nome, un’immagine e una somiglianza significativi (zero) che si occupa del gigante della bevanda energetica Red Bull. L’accordo è stato descritto come “altamente redditizio” anche se i dettagli finanziari speciali non sono stati ancora condivisi pubblicamente.

“Mi piace molto questa partnership” Disse Manning. “Tutto in Red Bull è stato molto gentile per me e la mia famiglia, e non posso aspettarmi di farlo andare. Inoltre, mi piace la Red Bull al mattino. Abbiamo avuto incontri precoci – abbiamo bisogno di un po ‘di energia.”

Manning, 19 anni, è l’atleta numero uno in tutti gli sport – università o liceo – su NIL, con questa nuova partnership con il suo contratto 2023 con Panini America e si esibisce all’EA Sports College Football 25.

L’ex reclutamento a cinque star è stato un backup dietro Quinn Ewers la scorsa stagione e ha eseguito il 67,8% del suo passaporto 939 yard, nove tocchi e due rapimenti in 10 partite (due partenze). Ha aggiunto 108 yard e quattro punti a terra con 25 carri.

Quando Ewers si diresse verso la NFL, Manning è un principiante proiettato per la stagione 2025. Il Texas, che ha raggiunto i primi playoff di calcio del college a 12 squadre in questa stagione, è uno dei primi favoriti per vincere la CFP del 2025.

Il Texas aprirà il campione nazionale della stagione regolare del 2025 lo stato dell’Ohio sabato 30 agosto.

Manning è il figlio di Cooper Manning, un fratello maggiore dei difensori del Super Bowl e vissuto da Manning.

