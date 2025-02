Texas Tech BB Coach in un controverso errore: chiamato “Patrick Mahomes e gli ha chiesto”

L’allenatore della Texas Tech Grant McCasland ha visto l’evento straordinario 82-81 di Houston dallo spogliatoio sabato.

McCasland è stato valutato da due errori tecnici che ha rivendicato l’invito Flagrant 2 a JT Toppin dopo che Toppin stava dando il via a Houston Joseph Tugler a metà del salto.

“Questa è la mia idea: JT Toppin è un giocatore di basket manuale e abbiamo lavorato contro una doppia squadra”, ha detto McCasland dopo la partita. “Si è girato a gettare il basket a destra, ma è affollato rapidamente e cerca di lanciare a sinistra.

“Non lo so. Forse dovremmo chiamare Patrick Mahomes e chiederglielo, perché se sei nel negozio di lancio, e devi cambiare le mani e sei lasciato, devi gettare il tuo corpo con un modo per torcere con la mano sinistra.

I funzionari hanno controllato il gioco, Toppin è stato dato un palese 2, ha affermato McCasland e ha dovuto essere arrestato quando è stato preso dal tribunale.

“Non so cos’altro dire”, ha detto McCasland. “Se la tua stima è qualcosa che ci abbiamo detto di provare a fare qualcosa nella doppia squadra. Due cose che amo in JT Toppin: una, è stato davvero entusiasta di giocare in questo gioco, e è in competizione e ha fatto molto da mettendosi in questa posizione.

Texas Tech Ad Kirby Hocutt ha pubblicato una dichiarazione a X, un ex Twitter, dicendo che era “inorridito e deluso da una palese decisione del funzionario per prevenire il top JT”.

“Questa decisione, che è stata chiaramente presa dell’incidente e senza scopo, non può essere accettata”, ha affermato la dichiarazione. “Immediatamente dopo essere andato, ho parlato con un membro del membro della Commissione (Brett) Yormark, che mi ha assicurato che la situazione sarebbe stata affrontata e che ci sarebbe stato il dovere.”

McCasland ha detto “Non si è discusso del perché mi hanno lanciato”.

La vittoria del Texas Tech ha concluso la vittoria casalinga di Houston. Houston non aveva perso in casa dopo il 22 gennaio 2023 per il tempio.

Inoltre, sono stati cliccati la serie vincente ISO 12 di Cougars e la serie vincente di 13 partite.

Mahomes, Texas Tech Aluminium, non ha pesato pubblicamente un errore, ma era entusiasta della vittoria.

L’allenatore di Houston Kelvin Sampson ha dichiarato di essere rimasto deluso, ma “la squadra più difficile ha vinto la partita”.

“La storia del gioco era Texas Tech”, ha detto Sampson. “Sono stati fantastici. Dando loro un po ‘di riconoscimento. Perdono il loro meglio, vengono in questa palestra e vanno alla palla gratuita 34 volte, fanno 12 3 e giocano bene.”

Reporting Associated Press.

