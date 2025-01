Texas Tech Red Raiders vs. Okla. State Cowboys: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Okla. Cowboys do estado @ Texas Tech Red Raiders

Registros atuais: Okla. Estado 10-8, Texas Tech 14-4

Como assistir

O que saber

Se as previsões dos criadores de probabilidades forem verdadeiras, o futuro próximo parece brilhante para o Texas Tech e o Okla. Os State Cowboys se enfrentarão em uma batalha Big 12 às 15h00 horário do leste dos EUA no domingo na United Supermarkets Arena. Os Red Raiders estão exibindo alguns músculos ofensivos, com média de 82,9 pontos por jogo nesta temporada.

Okla. State espera fazer o que Cincinnati não conseguiu na terça-feira: encerrar a seqüência de vitórias do Texas Tech, que agora é de três jogos. Texas Tech saiu com uma vitória por 81-71 sobre Cincinnati.

Vários jogadores tiveram desempenhos sólidos para levar o Texas Tech à vitória, mas talvez nenhum mais do que Christian Anderson, que acertou 5 em 9 rumo a 18 pontos, mais cinco rebotes e três roubadas de bola. Anderson teve alguns problemas para se equilibrar contra o Arizona no último sábado, então este foi um passo na direção certa. Outro que fez a diferença foi JT Toppin, que acertou 9 em 15 rumo a 20 pontos mais sete rebotes.

Enquanto isso, Okla. O State perdeu para o Arizona na terça-feira e caiu por 92-78.

Apesar de sua derrota, Okla. O estado viu vários jogadores aceitarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Marchelus Avery, que acertou 7 em 12 a caminho de 21 pontos, foi talvez o melhor de todos. O desempenho dominante também deu a Avery um novo recorde na carreira, com três (cinco). Bryce Thompson foi outro jogador importante, acertando 7 em 13 rumo a 21 pontos.

A Texas Tech melhorou seu recorde para 14-4 com a vitória, que foi a sexta consecutiva na estrada desde a temporada passada. Quanto ao Okla. State, eles têm passado por dificuldades recentemente, já que perderam três dos últimos quatro jogos, prejudicando significativamente seu recorde de 10-8 nesta temporada.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: a Texas Tech derrubou as placas nesta temporada, com média de 37,8 rebotes por jogo. No entanto, não é como Okla. O estado enfrenta dificuldades nesse departamento, pois tem uma média de 36,2. Com ambas as equipes lutando para corrigir os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Texas Tech visitou o estado de Oklahoma. Na reunião anterior, em março de 2024, por uma pontuação de 75-58. A Texas Tech tem outra vitória na manga ou Okla. O Estado converterá as tabelas? Teremos a resposta em breve.

Chance

Texas Tech é um grande favorito de 18,5 pontos contra Okla. Estado, de acordo com os últimos probabilidades de basquete universitário.

Os Pacientes dos Pacientes tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo abriu com os Red Raiders como favoritos com 17,5 pontos.

O Acima/Abaixo é de 147,5 pontos.

Ver times de basquete universitário Para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da Sportsline. Obtenha escolhas agora.

História da série

Okla. State venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Texas Tech.