TG Purushothaman destaca a importância do trabalho em equipe após a dramática vitória do Kerala Blasters sobre o Odisha FC.

Kerala Blasters venceu Kalinga Warriors em um thriller de cinco gols.

Os Kerala Blasters, treinados pelo TG Purushothaman, tiveram uma noite de êxtase em Kochi, depois de uma vitória emocionante por cinco gols sobre o Odisha FC na Super League indiana (ISL). Jerry Mawihmingthanga marcou o primeiro gol do Odisha no início do primeiro tempo. Os Blasters responderam enfaticamente no segundo tempo, com Kwame Peprah marcando o empate aos 60 minutos e Jesús Jiménez marcou um gol na recuperação para assumir a liderança.

No momento em que os Tuskers pareciam ter conquistado a vitória, Dorielton empatou para Odisha aos 80 minutos. No entanto, os Kalinga Warriors logo ficaram reduzidos a dez jogadores quando Carlos Delgado viu o cartão vermelho. Felizmente, o chute direito desviado de Noah Sadaoui acertou o fundo da rede nos segundos finais, garantindo a vitória dos Blasters e mantendo vivas suas esperanças nos playoffs.

Trabalho em equipe para superar erros individuais.

O técnico interino do Kerala Blasters, TG Purushothaman, tem sido o homem do momento, levando o clube a vitórias consecutivas após sair de um período difícil. No entanto, existem áreas de melhoria para os Blasters, especialmente na defesa, já que erros individuais frequentes quase lhes custaram mais um jogo nesta campanha, sendo Sachin Suresh frequentemente um culpado recorrente.

TG Purushothaman, partilhando as suas ideias sobre como lidar com os erros individuais como uma responsabilidade colectiva da equipa, disse: “Como sempre disse, não é um erro individual. Acontece em equipe porque todos os jogadores individuais constituem a equipe. “Se um jogador comete um erro, o time comete um erro.”

“A equipe tem que reagir de acordo e foi exatamente isso que mostramos esta noite. Reagimos, marcamos mais gols e saímos vitoriosos. Isto é o que acreditamos que podemos fazer como equipe. “Não podemos culpar os indivíduos porque todos os nossos indivíduos fazem parte desta equipe”, disse o estrategista.

Resgate do segundo semestre

TG Purushothaman, refletindo sobre o desempenho da sua equipe no segundo tempo, disse: “Tudo fazia parte do nosso plano e fomos muito rigorosos em segui-lo. Sabíamos que depois de 60 minutos poderíamos mudar as coisas. Era o nosso plano de jogo para hoje e conseguimos implementá-lo. Portanto, há principalmente pequenas coisas para trabalhar e por isso seguiremos em frente.”

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.