TG Purushothaman enfatiza a importância de ser clínico em frente ao gol quando Kerala Blasters cai contra Mohun Bagan SG.

As esperanças dos playoffs de Kerala Blasters estão em perigo após uma derrota esmagadora.

Kerala Blasters, do TG Purushothaman, teve uma noite decepcionante em Kochi, sofrendo uma derrota por 3 a 0 contra o Mohun Bagan SG, marcando um golpe significativo em suas esperanças de playoffs na Super Liga Indiana (ISL). Seu treinador interino, TG Purushothaman, reflete sobre a derrota e discute suas possibilidades na liga no futuro.

Os Blasters eram evidentemente a melhor equipe com a bola, controlando a posse, pressionando alto na frente e criando oportunidades de pontuação; Tudo isso não levou a nada. Purushothaman, fornecendo clareza sobre seus problemas no ataque, disse: “O que acreditamos não se tornaram objetivos, e esse é o problema que enfrentamos. Às vezes, isso acontece quando tentamos vencer o jogo. Não é um erro ou período defensivo. Assumimos a responsabilidade disso e esperamos retornar muito forte nas próximas partidas.

Sobre a perda contra Mohun Bagan SG

Os três gols marcados por Mohun Bagan foram contra a corrida de jogos. O treinador -chefe, que aborda suas lutas ao lidar com os contra -ataques de Bagan, declarou: “Como eu disse antes, não voltamos as possibilidades que criamos. Quando perdemos oportunidades, os oponentes ganham mais energia para aparecer e escrever. Eles têm jogadores de qualidade para terminar assim. Então, parabéns a Mohun Bagan por jogar futebol de contra -ataque e acompanhar.

Os Tuskers viram uma queda séria em seu ritmo depois que Brazad, de Jamie MacLaren, deu aos marinheiros um final muito forte para a primeira metade. TG Purushothaman, do seu lado, não pode manter a intensidade no segundo tempo, comentou: “Não se trata de intensidade ou alta pressão. É futebol; mantenha a posse, jogue no meio do oponente, crie mais oportunidades e os converta. Quando as conversões não acontecem, a confiança às vezes pode diminuir.

Nas esperanças dos playoffs de ISL 2024-25

Com mais quatro jogos na temporada, é um caminho difícil para os Blasters garantir um final de playoff. TG Purushothaman, otimista sobre suas possibilidades, disse: “Estudaremos todos os nossos erros. Temos que voltar muito fortes para os próximos jogos. Estamos jogando alguns acessórios pesados. Com sorte, analisaremos todos os erros desta festa e tentaremos evitá -los a seguir.

