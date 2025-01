TG Purushothaman fala sobre Kerala Blasters produzindo talentos e seu espírito de luta no ISL 2025

Kerala Blasters está classificado em 8º lugar na tabela ISL.

Um jogo acirrado do ISL no Estádio Internacional Jawaharlal Nehru terminou em empate, com o Kerala Blasters FC do TG Purushothaman e o NorthEast United FC empatando em 1-1. Embora ambas as equipes buscassem uma vitória decisiva nos playoffs, voltaram para casa com um ponto cada. O ponto foi um bom ponto para o Nordeste, enquanto o KBFC mostrou caráter para aguentar, apesar de estar reduzido a dez homens.

Esta temporada tem sido uma montanha-russa até agora para o KBFC, que, depois de um péssimo início de temporada, finalmente parece ter encontrado o equilíbrio. Eles perderam apenas uma vez nos últimos cinco jogos. Apesar de perder o ritmo na maioria dessas ocasiões, sempre conseguiu reagir.

No entanto, um jovem talento chamado Korou Singh surgiu e se tornou uma joia para os Blasters. Com 4 assistências em apenas 10 partidas, Korou mostrou hoje sua versatilidade ao assumir a posição de lateral direito na ausência do cartão vermelho a Aibanbha Dohling. Ele teve uma atuação calma, confiante e segura na defesa, que tipifica a tradição do clube de trazer jovens talentos.

Um legado de produção de estrelas

Os Kerala Blasters são há muito tempo um terreno fértil para jovens jogadores de futebol que brilham no cenário nacional e internacional. Jogadores como Sandesh Jhingan, o jogador emergente em sua temporada de estreia, e talentos recentes como Mohammed Aimen, Mohammed Azar, Vibin Mohanan e Nihal Sudeesh destacam o compromisso do clube com o desenvolvimento dos jovens.

Parabéns a Tomasz Tchorz e TG Purushothaman que desempenharam um papel crucial na observação e orientação de jogadores para criar um sistema que permite o florescimento de jovens talentos. Após a partida, Purushothaman disse: “Uma atuação brilhante da equipe, Korou e a maioria dos jovens jogadores acertaram.

“Korou fez um trabalho fantástico como lateral direito. Foi absolutamente excepcional. É assim que esses jovens jogadores entram no ringue. KBFC está produzindo jogadores para a ISL e a seleção nacional. Mais jogadores precisam aparecer. Obviamente, os resultados virão. “Estamos esperando por isso.”

20 pontos – um incentivo para trabalhar duro

Apesar das dificuldades no meio da temporada, o KBFC conseguiu marcar 20 pontos até agora nesta temporada para manter vivas suas esperanças nos playoffs. Purushotaman reconheceu os esforços de seus jogadores:

“Saia de uma situação difícil e forme o time como um time, junto com todos os jogadores. Seus esforços são notáveis. Estão dando tudo em campo para jogar pelo distintivo, jogar pelo clube e jogar pelo orgulho. Todo o crédito vai para os jogadores. Se algo negativo acontecer, a culpa é nossa, mas todo o crédito vai para os jogadores”.

O empate contra o Nordeste foi um dos melhores desempenhos defensivos do KBFC nesta temporada. Derrubando um homem por mais de uma hora, o time lutou com disciplina e de todo o coração para manter o rival afastado. Todos ajudaram a manter o adversário afastado, desde o atacante Kwame Peprah até a defesa.

O caminho a seguir

Para os torcedores, porém, o empate pode não ter sido o resultado que gostariam, mas certamente reiterou o espírito de luta do time. O KBFC luta por uma vaga nos playoffs ainda com foco na coerência e união. A equipe está lentamente encontrando sua forma, com jogadores como Korou Singh e novas contratações com unidade de equipe, e está pronta para fazer uma declaração forte nesta temporada.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.