TG Purushothaman otimista sobre Kerala Blasters que abordam a batalha física contra o Chennaiyin FC

Kerala Blasters se prepara para o sul do derby contra Marina Machans.

Kerala Blasters, do TG Purushothaman, está pronto para se recuperar após um revés em seu último jogo contra o East Bengal FC, que deu um golpe significativo às esperanças de playoffs. Enquanto os Tuskers se preparam para a próxima partida na temporada 2024-25 da Super Liga da Índia (ISL) contra o Archirrival Chennaiyin FC, seu treinador interino, TG Purushothaman, compartilha seus pensamentos antes do jogo.

As esperanças dos playoffs em jogo com acessórios difíceis à frente

Os blasters têm uma estrada rochosa à frente na liga, já que seu objetivo é se qualificar para os playoffs. Purushothaman abre as possibilidades de sua equipe contra as reuniões difíceis que os esperam na liga. “Como eu disse antes, estamos jogando para jogar. Já estamos focados no jogo de Chennaiyin. Sabemos que temos que enfrentar alguns oponentes fortes ”, disse a tática.

“Cada equipe da ISL é muito forte, se jogamos em casa ou fora. Respeitamos nossos oponentes, mas estamos determinados a alcançar nossos objetivos da maneira certa. Estamos planejando de acordo e abordando cada jogo ao mesmo tempo ”, acrescentou.

Blasters prontos para batalha física

O Chennaiyin FC tem sido uma das equipes fisicamente dominantes da liga. O treinador do Blasters, que compartilha suas estratégias antes do acidente, disse: “Com relação à fisicalidade no campo, podemos ver as estatísticas da última partida contra o Bengala Oriental, particularmente quantos duelos vencemos. Também somos capazes de lidar com duelos e a estratégia de bola longa. Estamos bem preparados para isso. Devemos superar tudo o que vem até nós e alcançar nosso objetivo.

Purushothaman pronto para o teste de Coyle

Owen Coyle de Chennaiyin é um dos treinadores mais experientes da liga. Purushothaman, falando de seu primeiro encontro como treinador -chefe contra Coyle, declarou “todo o respeito pelo treinador”. Ele ficou aqui por um longo tempo. No entanto, o que precisamos alcançar, devemos alcançar. Como equipe, devemos nos concentrar em nosso próprio desempenho, não apenas nas táticas do treinador. Temos que superar qualquer desafio e ter um bom desempenho para atingir nosso objetivo.

Trabalho em equipe sobre indivíduos

Kerala Blasters teve que se comprometer no início de um total de antecedentes para integrar um zagueiro estrangeiro nas costas para fortalecer a defesa. Purushothaman, comentando para não brincar com uma defesa totalmente indiana para evitar vazamentos nas costas, disse: “Planejamos de acordo com as táticas usadas pelos oponentes e nossas próprias táticas. Não se trata de crença em jogadores estrangeiros ou indianos, mas sim em uma esforço de equipe.

Purushothaman vê uma oportunidade em repouso

Kerala Blasters tem uma longa pausa na próxima programação, pois não joga por mais duas semanas após esse acessório. Purushothaman, falando em usar o REST de maneira eficaz, disse: “Será benéfico para a nossa equipe capitalizar o tempo que temos. Nosso objetivo é implementar todas as nossas idéias e trabalhar juntos como equipe. Isso será bom para o longo descanso. Vamos ver como está indo “.

