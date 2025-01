TG Purushothaman reflete sobre as seis principais esperanças de Kerala Blasters em Isl

O leste de Bengala venceu o Kerala Blasters por 2 a 1 no Estádio Vybk em ISL na sexta-feira.

Sob a direção do treinador interino TG Purushothaman, duas vitórias consecutivas e um empate ajudaram os Kerala Blasters a recuperar algum impulso após a demissão de Mikael Stahre. No entanto, Blasters sofreu o último revés após uma derrota contra o leste de Bengala na Super Liga Indiana (ISL).

As brigadas vermelhas e douradas tiveram 45% de posse naquela noite, no entanto, isso não as impediu desde que registraram mais chutes para testar o sul de Southin. PV Vishnu e Hijazi Maher marcaram os gols decisivos naquela noite, quando o leste de Bengala venceu por 2-1.

O técnico interino do Kerala Blasters, TG Purushothaman, foi questionado sobre o desempenho de sua equipe no jogo. Isso é o que ele disse …

Kerala Blasters “Grandes” não marcou contra o leste de Bengala!

Kerala Blasters tem um dos melhores ataques da liga com Jesús Jiménez, Adrián Luna e Noah Sadaui contribuindo para os objetivos. Kwame Peprah também entrou contra o leste de Bengala, mas nenhum dos jogadores conseguiu encontrar o pano de fundo da rede.

No total, Kerala fez um total de 11 tiros dos quais apenas dois deram no alvo. O Farooq dinamarquês marcou um gol tardio aos 84 minutos, mas acabou sendo apenas um conforto para o Southern Club. O leste de Bengala, por outro lado, teve seis de seus 13 tiros na porta.

Quando perguntado sobre os atacantes dos Blasters que não conseguiram marcar na noite passada, TG Purushothaman disse: “Sim, obviamente. Se não marcarmos, significa que não saímos com sucesso em nosso ataque. Esta é a natureza do futebol.

“Marcamos um gol. Mas que oportunidades criamos, acho que não merecemos estar em uma situação como essa. Vamos trabalhar muito para o próximo jogo.

Kerala Blasters ainda pretende estar entre os seis primeiros?

A última derrota não ajuda as possibilidades dos Kerala Blasters a alcançar os playoffs. Eles continuam oitavos na tabela de pontos do ISL e agora deram ao Punjab FC a oportunidade de superá -los. Os Shers enfrentarão o Jamshedpur FC na terça -feira.

Quando perguntado sobre a corrida para os playoffs, TG Purushothaman disse que sua equipe não está focada nas seis principais posições neste momento. Em vez disso, ele disse que sua equipe vai combinar e espera melhorar em termos de resultados.

O treinador de Kerala Blasters disse: “Sim, não sentimos vontade de estar no Super 6 ou algo assim. Nós vamos jogo por jogo. Agora temos que nos concentrar no próximo jogo. Isso é tudo e nós sairemos.

Kerala Blasters enfrentará o Chennaiyin FC na Marina Arena. Noah Sadaoui dirigiu o show na primeira mão quando os Blasters venceram por 3 a 0 e certamente esperarão por algo semelhante na próxima quinta-feira.

