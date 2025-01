TGL, a liga de golfe indoor desenvolvida por Tiger Woods, estreia com críticas positivas e boas vibrações

O Bay GC triunfou na noite de estreia do TGL. (Mike Ehrmann/TGL/TGL Golf via Getty Images)

PALM BEACH GARDENS, Flórida – TGL, a liga de golfe indoor com tecnologia trazida a você por Tiger Woods e Rory McIlroy, finalmente começou. E o veredicto: Bom começo!

Bay GC conquistou a primeira partida da temporada inaugural do TGL, uma vitória por 9-2 sobre o New York GC, com Shane Lowry, Ludvig Aberg e Wyndham Clark jogando como se estivessem em um torneio importante. Enquanto isso, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick e Rickie Fowler jogavam como se estivessem em um simulador.

Mas sejamos honestos: o resultado do jogo foi uma preocupação secundária. A verdadeira questão da noite é: vale a pena assistir TGL? A resposta: sim, com um toque de “depende”.

Olha, se você está predisposto a odiar o simulador de golfe ou a acreditar que o único golfe “real” é jogado ao ar livre com a natureza como sua única trilha sonora… bem, o TGL não fez, e nunca fará, muito para mudar sua mente . É barulhento, é rápido, tem ventiladores. vaiando tiros ruins…este não é o Augusta National, pessoal.

No entanto, pelo que é (uma exposição de golfe em ritmo acelerado e com muita tecnologia), a primeira noite do TGL foi um sucesso significativo. A noite passou rapidamente, a energia da multidão era palpável, os jogadores pareciam engajados e o show tecnológico foi praticamente impecável.

O TGL atrairá novos fãs de golfe? Irá converter o antigo? Isso ainda precisa ser determinado, mas a TGL deu um primeiro passo sólido.

Nas horas anteriores ao jogo, holofotes traçavam o céu acima do SoFi Center em uma noite excepcionalmente fria no sul da Flórida. Lá dentro, jazz suave e música club eram filtrados pelo enorme sistema de alto-falantes enquanto uma multidão bem vestida, com jaquetas e zíperes curtos, entrava.

Clientes, ou fãs, o que quer que fosse, passaram por barracas de coquetéis artesanais, um SUV Genesis modelo, um putting green e uma loja de fãs com mercadorias de todos os seis times. (Camisetas: US$ 44,99 ou mais.) Eles encontraram seus lugares pouco antes das 21h (horário do leste dos EUA)… bem a tempo de sentar mais alguns minutos enquanto o jogo Duke-Pitt terminava na ESPN.

“Isto não é um campo de golfe, nem um clube de campo!” gritou o mestre de cerimônias Roger Steele. “Este é um verdadeiro clube!” Remixes de tudo, desde “Start Me Up” dos Rolling Stones até “Viva La Vida” do Coldplay circulavam pela arena antes da entrada dos dois times no estilo WWE. De todos os elementos chamativos do TGL, as introduções pareciam as mais forçadas, principalmente porque a maioria dos jogadores de golfe não consegue reunir o carisma de ame-me-ou-odeie-me necessário para um deles. performances que fazem os céus ressoarem.

Shane Lowry teve a honra de acertar o primeiro drive na história do TGL, acertando no centro do buraco de estreia par 4 de 480 jardas intitulado “The Plank”:

Bay GC conquistou o primeiro ponto e os próximos cinco, alcançando a maior vantagem da história do TGL. A general de Nova York finalmente saiu de sua queda no estilo Jets and Giants ao ganhar um ponto no buraco final de três pontos. (O TGL tem 15 buracos de match play: nove buracos de triplos, onde todos jogam, e seis buracos de simples, onde os jogadores competem entre si).

Jogar golfe diante de multidões barulhentas é sempre arriscado; Às vezes, eles podem estimular os jogadores, como em uma Ryder Cup local, e outras vezes podem ser um obstáculo ativo, como no WM Phoenix Open, depois de muitas cervejas. A torcida do TGL foi incentivada a fazer barulho, para que os jogadores soubessem no que estavam se metendo. Ainda assim, ouvir uma multidão vaiar ativamente os lances ruins de um jogador foi uma experiência nova.

Alguns dos jogadores, especialmente Fitzpatrick, tiveram problemas com o green. Outros, como Aberg, prosperaram:

A maioria dos buracos foi concluída em cerca de cinco minutos ou menos, e todo o procedimento levou cerca de uma hora e 50 minutos, mais ou menos um ou dois golpes. O cronômetro forçou os jogadores a manter um ritmo de jogo rápido, e os momentos quentes no microfone deram mais informações sobre as personalidades dos jogadores do que os espectadores normalmente conseguem em turnê.

Woods e McIlroy estiveram presentes, assistindo aos procedimentos e oferecendo comentários detalhados na ESPN. Ambos estão programados para jogar nas próximas semanas e proporcionarão uma oportunidade de estrelar para os fãs de golfe.

TGL retorna na próxima semana e todas as semanas até o final de março. Os resultados iniciais são positivos e o Twitter sobre golfe pareceu adorar a oportunidade de ter uma pequena conversa sobre golfe no meio da semana. Uma competição garantida de duas horas, com pouco tempo de inatividade da TV e muitos detalhes estatísticos, parece feita sob medida para os fãs de golfe de 2020, com muita análise e pouco foco.

A única questão que resta agora: alguém pode parar o poderoso Bay GC?