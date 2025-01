TGL: Cosa bisogna sapere prima dell’inizio della stagione

PALM BEACH GARDENS, Florida – Ci è voluto un anno in più del previsto, ma TGL, il nuovo campionato di golf all’insegna della tecnologia guidato dalle superstar Tiger Woods e Rory McIlroy sta finalmente dando il via.

La prima delle 15 partite della stagione regolare, con quella inaugurale tra New York GC e The Bay Golf Club, si giocherà martedì (21:00 ET, ESPN/ESPN+) al SoFi Center, una sede di 250.000 piedi quadrati nel campus . dal Palm Beach State College di Palm Beach Gardens, Florida.

Il TGL avrebbe dovuto iniziare nel gennaio 2024, ma il suo lancio è stato ritardato di un anno dopo che un’interruzione di corrente causata da un temporale ha portato al crollo del tetto a cupola dell’arena originale il 14 novembre 2023.

Woods ritiene che il ritardo sia stato positivo perché il nuovo SoFi Center è più grande e migliore. La nuova arena è una struttura in acciaio con copertura tradizionale. Intorno all’area di gioco si radunano circa 1.500 tifosi.

“Penso che sia stata una benedizione sotto mentite spoglie”, ha detto Woods al campionato PNC il mese scorso. “Ci siamo affrettati a prepararlo. Non penso che avessimo tutti i componenti che abbiamo adesso, e certamente non avevamo la tecnologia che possiamo avere adesso. Ha funzionato meglio per noi giocatori.” , per i fan e penso per tutti coloro che lo guardano.

Ecco cosa dovresti sapere su TGL.

Uno sguardo più da vicino al parco giochi virtuale

L’interno del centro SoFi TGL presentato da SoFi

Tre studi di progettazione di campi da golf (Agustín Pizá, Beau Welling e Nicklaus Design) hanno creato 30 buche originali da giocare su un’area di gara di circa 97 x 50 metri, più o meno le dimensioni di un campo da calcio, all’interno del SoFi Center.

Le buche verranno giocate in un ordine di partita diverso e TGL afferma che sono state “ispirate da paesaggi golfistici autentici come collegamenti, canyon, coste, deserti e ambienti tropicali”.

Ad esempio, c’è una buca par 5 da 590 iarde conosciuta come “Pick Yer Plunder” creata da Pisa Golf, situata lungo Bounty Bay nell’Oceano Pacifico. La buca par 4 “Hang Low” progettata da Nicklaus si trova tra le barrancas della California meridionale.

Poi ci sono altre buche uniche come la par-4 “Flex”, che è appollaiata su un vulcano attivo, e “The Spear”, che ha un tee galleggiante, un’area di atterraggio e GreenZone.

Ogni squadra schiera tre giocatori per le partite, iniziando ogni buca con tee in erba vera su uno schermo di 64 x 53 piedi, 24 volte più grande di un simulatore di golf standard.

Per tiri di 130 iarde o più, inclusa la maggior parte dei tee shot, i golfisti effettueranno il tee dal back box, che si trova a 35 iarde dallo schermo. La scatola posteriore può accogliere colpi di vera erba da fairway, terreni accidentati e sabbia. Per i tiri da 50 a 129 iarde, i golfisti colpiscono dalla zona anteriore, che si trova a 21 iarde dallo schermo.

Il punto in cui atterreranno i loro tee shot determinerà un’altra sfida: colpi di avvicinamento giocati da fairway di erba naturale, sabbia profonda e ruvida o bianca incontaminata, che rispecchiano i bunker dell’Augusta National Golf Club. Per tiri di 50 iarde o meno, i giocatori si spostano su un green unico e appositamente progettato per completare la buca.

“Le superfici di gioco sono molto realistiche”, ha detto McIlroy. “Ogni volta che colpisci dal grezzo, devi pensare se otterrai un volantino, se uscirà morbido, un sacco di cose a cui dovresti pensare su un vero campo da golf. “

La GreenZone dispone di un’area di gioco corto all’avanguardia di 22.475 piedi quadrati che si trasforma dinamicamente tra una buca e l’altra. Una piattaforma girevole larga 41 metri ruota il green in erba artificiale per creare diversi angoli di approccio, mentre quasi 600 controller rimodellano il terreno per simulare le diverse topografie di 30 green diversi.

“Ho ancora la sensazione che la palla reagisca in modo molto realistico sul green”, ha detto McIlroy. “Stavamo giocando con l’idea di utilizzare erba vera e vera erba sul green, ma con il green rotante e ovviamente i jack sottostanti e la possibilità di cambiare la pendenza, eravamo preoccupati di usare erba vera che l’erba potesse crepa. una pausa Abbiamo deciso di utilizzare l’erba artificiale sul green perché vogliamo renderlo interessante.”

Come funzioneranno le partite

Ogni squadra giocherà cinque partite durante la stagione regolare 2025 dal 7 gennaio al 4 marzo.

Gli incontri da 15 buche saranno divisi in due parti: nove buche di tiro alternato e sei buche di singolo. Nelle prime nove buche si alterneranno tre giocatori per ciascuna squadra. Negli ultimi sei, i golfisti si scontrano testa a testa, e ogni giocatore gioca due buche complete durante la sessione.

Ogni buca vale un punto e non sono previsti riporti. Se due squadre sono in parità alla fine del regolamento, i tempi supplementari decreteranno il vincitore. Gli straordinari TGL sono simili ai calci di rigore nel calcio. Tre giocatori di golf di ciascuna squadra si sfideranno in una gara al meglio dei tre, più vicino al birillo, finché la squadra non colpisce con successo due colpi più vicino dei suoi concorrenti.

I tempi supplementari verranno disputati dai golfisti sulla buca 15, che rimarrà invariata rispetto al regolamento. Il tiro verrà giocato da 25 a 50 yard e l’arbitro di campo determinerà il posizionamento e la distanza dei birilli prima della partita. Per essere idonea, la pallina deve atterrare sul tee.

Ogni partita sarà composta da 15 buche, anche se il risultato è deciso. I tie-break nella classifica della SoFi Cup saranno determinati dal numero totale di buche vinte durante la stagione regolare.

Ci sono orologi e timeout

Non ci sarà un gameplay lento in TGL: è progettato per essere veloce e divertente.

Ogni partita sarà caratterizzata da un orologio che mostrerà un conto alla rovescia di 40 secondi. I giocatori devono effettuare il tiro entro il tempo assegnato altrimenti la loro squadra riceverà una violazione del tee time e sarà penalizzata di un colpo. L’intervallo di tempo di 40 secondi si basa sulle raccomandazioni sulla velocità di gioco della United States Golf Association.

Ogni squadra ha a disposizione quattro timeout per partita, due timeout in ciascuna delle due sessioni. I limiti di tempo non utilizzati durante la prima sessione non vengono trasferiti alla seconda sessione. I timeout possono essere richiesti per la squadra che gioca il proprio colpo in qualsiasi momento fino allo scadere del tempo del colpo. La squadra avversaria può prendere una pausa finché un giocatore dell’altra squadra non affronta la palla. Una squadra non può chiamare timeout consecutivi durante l’attuale battuta.

L’arbitro applicherà le regole e i regolamenti del TGL in campo e un altro arbitro osserverà l’azione dalla tribuna.

Cos’è un martello?

Il martello aumenta il valore del foro di un punto. Può essere giocato solo dalla squadra TGL che ne è in possesso. Il Bay Golf Club, a seguito del lancio della monetina, aprirà la stagione sotto gli Hammers.

Il martello può essere lanciato in qualsiasi momento durante la partita – e può essere utilizzato più volte sulla stessa buca – per aumentare la pressione sull’avversario. La squadra avversaria può rifiutarsi di giocare l’Hammer – un po’ come un giocatore di golf che rifiuta di “pressare” in una partita del sabato mattina – ma concederà la buca se rifiuta.

Il martello cambia presa ogni volta che viene utilizzato.

C’è un caddy (una specie di)

I golfisti TGL potranno utilizzare il caddy digitale, ovvero un registro delle distanze con touchscreen da 50 pollici che rivela distanze, aree di penalità, vento, topografia del green e cambiamenti di elevazione su ogni buca.

TGL afferma che l’app interattiva, realizzata su misura da Full Swing, “consente ai giocatori di utilizzare una varietà di strumenti rapidi e intuitivi per esplorare il tiro successivo, impostare il bersaglio e ottenere un’anteprima di ciò che vedranno sullo schermo di battuta”. . si fanno avanti per colpire il loro tiro.’

Un caddy digitale è un altro modo per garantire che il ritmo di gioco sia velocissimo.

Si parlerà di spazzatura (si spera)

I golfisti coinvolti nel TGL sanno che dovranno essere più che semplici golfisti. Affinché il circuito ricco di tecnologia funzioni, il pubblico deve essere intrattenuto, e ciò deriverà dalle conversazioni e dalle battute che verranno riprese dai microfoni che ogni giocatore indosserà durante le partite.

“Sarà davvero competitivo”, ha detto Billy Horschel. “Siamo concorrenti. Vogliamo vincere, ma dobbiamo anche essere degli intrattenitori. Penso che tutti coloro che si sono iscritti per farne parte ne siano consapevoli e faranno la loro parte”. per essere sicuri che abbia successo.”

In alcuni casi, i microfoni possono captare troppo.

“La gente vedrà le nostre personalità”, ha detto Wyndham Clark. “Potrebbero emergere alcune cose che forse non vorremmo dire, ma è così che sono gli altri sport.

“Dovrò stare attento alle mie imprecazioni, ma nella nostra squadra, Shane Lowry. Ha alcune imprecazioni sul grilletto abbastanza rapidamente, quindi dovrà davvero stare attento.”

Chi fa parte di quali squadre?

Atlanta Drive GC

Giustino Tommaso

Patrick Cantlay

Billy Horschel

Luca Glover

Campo da golf comune di Boston

Rory McIlroy

Keegan Bradley

Adamo Scott

Hideki Matsuyama

Giove collega GC

Bosco della tigre

Max Homa

Tom Kim

Kevin Kisner

Golf Club di Los Angeles

Collin Morikawa

Tommy Fleetwood

Giustino Rosa

Sahith Theegal

Golfclub di New York

Matt Fitzpatrick

Rickie Fowler

Xander Schauffel

Cameron Young

Golf Club della Baia

Ludvig Aberg

Wyndham Clark

Min Woo Lee

Shane Lowry

PROGRAMMA 2025

Martedì 7 gennaio: New York Golf Club vs. Il Bay Golf Club, 21:00 ET, ESPN/ESPN+

Martedì 14 gennaio: Los Angeles Golf Club vs. Giove collega GC, 19:00 ET, ESPN / ESPN +

Martedì 21 gennaio: New York Golf Club vs. Atlanta Drive GC, 19:00 ET, ESPN/ESPN+

Lunedì 27 gennaio: Jupiter Links GC vs. Boston Common Golf, 18:30 ET, ESPN/ESPN+

Martedì 4 febbraio: Boston Common Golf vs. Golf Club di Los Angeles, 21:00 ET, ESPN/ESPN+

Lunedì 17 febbraio: Atlanta Drive GC vs. Golf Club di Los Angeles, 13:00 ET, ESPN/ESPN+

Lunedì 17 febbraio: Atlanta Drive GC vs. Il Bay Golf Club, 16:00 ET, ESPN/ESPN+

Lunedì 17 febbraio: The Bay Golf Club vs. Boston Common Golf, 19:00, ESPN2/ESPN+

Martedì 18 febbraio: Jupiter Links GC vs. Golf Club di New York, 19:00 ET, ESPN/ESPN+

Lunedì 24 febbraio: Los Angeles Golf Club vs. Golf Club di New York, 17:00 ET, ESPN2/ESPN+

Lunedì 24 febbraio: Boston Common Golf vs. Atlanta Drive GC, 21:00 ET, ESPN2/ESPN+

Martedì 25 febbraio: The Bay Golf Club vs. Giove collega GC, 21:00 ET, ESPN / ESPN +

Lunedì 3 marzo: The Bay Golf Club vs. Golf Club di Los Angeles, 15:00 ET, ESPN2/ESPN+

Lunedì 3 marzo: New York Golf Club vs. Boston Common Golf, 19:00, ESPN2/ESPN+

Martedì 4 marzo: Jupiter Links GC vs. Atlanta Drive GC, 19:00 ET, ESPN/ESPN+

Spareggi della SoFi Cup

Wyndham Clark, Billy Horschel e Rickie Fowler con la Coppa SoFi. TGL presentato da SoFi

Similmente alla NHL, il TGL utilizzerà un sistema di punti per le partite della stagione regolare. Per ogni partita, le squadre possono aggiungere fino a due punti al totale della loro stagione regolare. Questo totale determina la loro posizione nella classifica della SoFi Cup.

Una vittoria regolamentare e una vittoria ai supplementari equivalgono a due punti, mentre una perdita ai supplementari equivale a un punto.

Le prime quattro squadre avanzano ai playoff, che includono una semifinale a eliminazione diretta e una serie di campionato al meglio delle tre.

Dal 17 al 18 si giocheranno le semifinali del TGL, con le prime quattro squadre della classifica della SoFi Cup. marzo Le due squadre vincitrici avanzano alla serie del campionato, una partita al meglio delle tre che si giocherà il 24-25 marzo.