TGL Golf: Como assistir a nova liga de golfe na televisão

Ludvig Aberg, do Bay Golf Club, compete no TGL Golf Tournament, aqui está como ver. (Foto foto/megan briggs // tglolf através de imagens IMAGN)

Alguns dos melhores golfistas profissionais do mundo se reuniram para tocar em uma nova liga, a TGL apresentada por Sofi. As características da liga Seis equipes Representando seis cidades diferentes que enfrentam a competição de uma temporada no Sofi Center, na Flórida, no campus do Palm Beach State College. A areia é um primeiro tipo de seu tipo criado especificamente para o esporte que usa uma combinação de uma tela de simulador e um verde real.

Após um intervalo de duas semanas, as partidas do TGL retomarão a semana de segunda -feira, 17 de fevereiro, entre as seis equipes da liga. As partidas serão transmitidas ao vivo na ESPN, ESPN2 e ESPN+ nos EUA. Descubra quem está jogando e aprenda tudo o que você precisa saber sobre como ajustar o TGL da Liga de Golfe agora.

Como ver a TGL Golf League:

Datas: 7 de janeiro a 25 de março de 2025

Localização: Sofi Center, Palm Beach Gardens, FL

Canal de televisão: ESPN, ESPN2

Transmissão: ESPN+, FUBO, DIRECTV, TV do YouTube e muito mais

O que é TGG Golf?

A TGL é uma liga de golfe interativa competitiva iniciada por Tiger Woods, Rory McIlroy e Mike McCarley, CEO da TMRW Sports. Os jogadores saem de um tapete em uma tela de simulador que inclui armadilhas de rua, áspera e areia. As partidas têm duas equipes de três golfistas e incluem 15 buracos. Quando a bola de um jogador aterrissa cerca de 50 metros do alfinete, os jogadores farão a transição para o que é chamado de área verde, um verde de 3.800 pés quadrados que está em uma placa rotativa grande e rotativa que pode alterar as configurações para cada orifício.

Onde ver o Data da Liga de Golfe:

Você pode ver a cobertura da temporada inaugural da TGL Golf League na ESPN e ESPN2. As partidas são disputadas semanalmente até 4 de março, com um calendário pós -temporada que se estende de 17 a 25 de março.

Qual é a programação do TGL?

Em todos os tempos orientais

Segunda -feira, 17 de fevereiro

Atlanta Drive vs. Los Angeles Golf Club, 13h (ESPN, ESPN+)

Atlanta Drive vs The Bay Golf Club, 16h (ESPN, ESPN+)

The Bay Golf Club vs. Boston Common Golf Club, 19:00 (ESPN2, ESPN+)

Terça -feira, 18 de fevereiro

Júpiter vincula GC vs. Nova York GC, 19:00 (ESPN2, ESPN+)

Segunda -feira, 24 de fevereiro

Los Angeles GC vs. Nova York GC, 17:00 (ESPN2, ESPN+)

Boston Common GC vs. Atlanta Drive, 21:00 (ESPN2, ESPN+)

Terça -feira, 25 de fevereiro

The Bay GC vs. Júpiter Links GC, 21:00 (ESPN, ESPN+)

Segunda -feira, 3 de março

The Bay GC vs. Los Angeles GC, 15:00 (ESPN2, ESPN+)

Clube de Golfe de Nova York vs. Boston GC, 19:00 (ESPN2, ESPN+)

Terça -feira, 4 de março

Júpiter vincula GC vs. Atlanta Drive GC, 19:00 (ESPN, ESPN+)

Onde ver a liga TGG de golfe sem cabo:

As partidas da TGL League na ESPN e ESPN2 são transportadas por várias plataformas que incluem Fubo TV, Hulu com TV ao vivo, DirecTV e Sling. Você também pode pegar cada jogo na ESPN+.

A Fubo TV fornece ESPN, ESPN2 e mais de 100 mais de 100 a mais de 100 a mais de 100 a mais de. A partir de US $ 85/mês, o serviço de transmissão de TV ao vivo é definitivamente um ótimo investimento para os fãs do esporte, mas é uma das formas mais completas de capturar esportes ao longo do ano e ainda o deixa com ótimas economias em comparação com um pacote de cabos tradicional. Os assinantes da FUBO também obtêm armazenamento ilimitado de DVR em nuvem. Neste momento, você pode obter desconto de US $ 25 no seu primeiro mês em qualquer nível de FUBO. E você pode tentar tudo isso de graça também! Teste grátis em Fubo

