The Dark Ages revela nova jogabilidade no Xbox Developer Direct

Rasgue e rasgue!

Os fãs e toda a comunidade de jogos estavam especialmente esperando por isso e finalmente conseguimos uma data de lançamento confirmada e uma nova jogabilidade para DOOM: The Dark Ages. Este jogo está pronto para ser lançado oficialmente em 15 de maio de 2025 em várias plataformas, incluindo Xbox Series X/S, PC e PS5.

Isso não é tudo, o jogo também estará disponível no Xbox Game Pass desde o primeiro dia. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Liberte o inferno com DOOM: The Dark Ages

É assim que se parece o ‘Peak Gaming’ e a ID Software definitivamente sabe como entregá-lo. As expectativas e esperanças dos fãs para este jogo são loucas e nos deixaram ainda mais entusiasmados com a nova jogabilidade e data de lançamento confirmada.

Adrenalina total, carnificina, corte, sangue, sangue coagulado, poder, combate viril e estou seriamente tentando encontrar mais palavras sobre como descrever este trailer e exposição. Isto foi puro cinema e como um grande fã da franquia Doom, estou muito satisfeito. Tenho 100% de certeza que os fãs obstinados estão muito felizes agora e mal podem esperar para massacrar demônios novamente.

DOOM: The Dark Ages é um jogo de tiro em primeira pessoa para um jogador cheio de ação que serve como antecessor do aclamado DOOM (2016) e DOOM Eternal. Os jogadores assumirão o papel de DOOM Slayer, um guerreiro lendário conhecido por sua batalha inabalável contra os poderes do inferno. Este jogo tem como objetivo mergulhar na narrativa da gênese cinematográfica do famoso DOOM Slayer wrath, que acontecerá em 2025.

Leia também: Ninja Gaiden 4 anunciado oficialmente no Xbox Developer Direct

Desta vez é tudo uma questão de poder, poder e ser forte para ficar sozinho no seu terreno. É isso que podemos esperar da jogabilidade de DOOM: The Dark Ages, novas mecânicas, armas, ferramentas e muito mais. Temos até um mecha enorme que podemos montar e matar mais demônios. Havia também uma máquina do tipo planador rápido que também parecia muito divertida. No geral, DOOM: The Dark Ages já é 10/10 para mim e mal posso esperar para jogá-lo.

As pré-encomendas já começaram e o jogo será lançado oficialmente em 15 de março de 2025. O que você acha do novo jogo DOOM? Compartilhe suas idéias conosco na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.