The Hunt Report: Conclusões do Hula Bowl de 2025, além de destaques do evento universitário de estrelas

Entrando em seu quarto ano em Orlando, o Hula Bowl 2025 começou a ser praticado esta semana no campus da Universidade da Flórida Central. Este é o terceiro ano consecutivo que participo do evento e a experiência, bem como as perspectivas, continuam a crescer. A edição deste ano não é diferente, pois 130 Draft da NFL Os candidatos participam de treinos de uma semana, culminando com um jogo no sábado.

Tal como acontece com todos os eventos All-Star, os treinos são os mais importantes, pois é onde ocorre a verdadeira avaliação dos olheiros profissionais. E eu uso o termo “olheiros profissionais”, já que existem equipes dos 32 Times da NFLTodas as nove equipes CFL e oito equipes UFL compareceram. Imagine uma feira de carreiras para estudantes universitários, bem, isso é exatamente o mesmo para jogadores de futebol, só que é físico.

Com tanta coisa acontecendo durante o treino, já que tanto o Team Aina quanto o Team Kai praticaram ao mesmo tempo em campos separados, pode ser um desafio absorver tudo durante o treino de duas horas. Mas o que o Hula Bowl faz para ajudar nisso é fornecer acesso a filmes dos treinos no hotel anfitrião, onde olheiros e avaliadores podem voltar e ver tudo o que perderam.

Desde a dissolução do NFLPA Collegiate Bowl em 2023, o Hula Bowl consolidou firmemente seu lugar atrás do Reese’s Senior Bowl e do East West Shrine Bowl como o terceiro melhor jogo durante o circuito de estrelas. Este jogo geralmente será preenchido com jogadores que são projetados principalmente como agentes livres com prioridade no Dia 3, embora tenhamos visto muitos jogadores subirem e receberem seus nomes no Dia 2. Uma das maiores estrelas do jogo do ano passado foi o running back de. o New York Giants Tyrone Tracy, que marcou dois touchdowns no jogo e teve um desempenho estelar. temporada de estreia com os Giants. Também digno de nota, o novato do Carolina Panthers UDFA, WR Jalen Coker, foi outro destaque no Hula Bowl na temporada passada e teve um ótimo início de carreira. NFL carreira profissional.

No ano passado, vimos mais de 30 jogadores do Hula Bowl serem convocados para o Shrine Bowl e o Senior Bowl. Então, à medida que chegamos a alguns dos destaques desta semana, você pode acabar ouvindo-os novamente à medida que o circuito de estrelas da pós-temporada acelera.

Marechais de Campo

Jameson Wang

Altura: 6 pés

6 pés Peso: 210 libras

210 libras Escola: Cornell

Wang foi alguém que acompanhei desde sua primeira temporada no Big Red. Ele tem a capacidade de dupla ameaça para prosperar no jogo de hoje e realmente melhorou a cada temporada em Cornell. Achei que ele se destacou de forma consistente esta semana tanto no período de passagem do esqueleto quanto no período da equipe, já que ele foi consistentemente capaz de manter as correntes em movimento.

Outros destaques

Payton Thorne, Castanho

Connor Bazelak, Bowling Green

Corredores

Jacory Croskey-Merritt

Altura: 5 pés 10

5 pés 10 Peso: 205 libras

205 libras Escola: Arizona

Há apenas um nível diferente de velocidade e explosão quando Croskey-Merritt sai com a bola. Depois que ele coloca o pé no chão, ele pode realmente consumir metros rapidamente. Esta semana ele também mostrou sua habilidade de pegar a bola bem fora do campo de defesa e se manteve firme durante os exercícios de carregamento.

Outros destaques

ShunDerrick Powell, Central Arkansas

Penny Boone, UCF

Quinton Cooley, Liberdade

Amplos receptores

Lucas Floria

Altura: 5 pés 8

5 pés 8 Peso: 175 libras

175 libras Escola: Estado de Kent

Uma conclusão do treino foi que as condições de campo, especialmente no primeiro dia, não foram boas para os jogadores. Houve muitos deslizes por parte dos recebedores, defensores e defensores. Porém, Floriea movimentou-se no campo de treino com grande controle corporal e confiança, rumo a uma fantástica semana de trabalho. Achei que ele teve a melhor semana de todos os recebedores. Floriea mostrou habilidade para entrar e sair bem dos contra-ataques, rastreando a bola bem por cima do ombro e fazendo algumas recepções difíceis.

Outros destaques

Gage Larvadain, Carolina do Sul

Isaac Tesla (Arkansas)

Efton Chism III, leste de Washington

Elijah Badger, Flórida

pontas apertadas

Carter Runyon

Altura: 6 pés 4

6 pés 4 Peso: 244 libras

244 libras Escola: Towson

Runyon era alguém com quem eu conhecia esta semana porque estava na transmissão do jogo deles contra o Monmouth no início da temporada regular. Os olheiros estavam presentes naquele dia, então não é surpresa que ele tenha terminado em um jogo de estrelas da pós-temporada. Durante esta semana, ele continuou de onde parou contra Monmouth, absorvendo tudo o que apareceu em seu caminho. Nos períodos individuais ele foi capaz de demonstrar sua habilidade como corredor de rota, trabalhando constantemente para avançar.

Outros destaques

Kole Taylor, Virgínia Ocidental

Jermaine Terry, estado de Oregon

linha ofensiva

Valentina Senn

Altura: 6 pés 6

6 pés 6 Peso: 308 libras

308 libras Escola: Universidade de Connecticut

Fiquei muito impressionado com a forma como Senn foi capaz de jogar com um bom nível de pad e alavancagem, apesar de ter 1,80 metro. Ele dobrou bem os joelhos no jogo de corrida, permitindo-lhe acompanhar o defensor para fora da brecha. E ele permaneceu casado com sua técnica de passe profissional, dificultando o trabalho dos contra-ataques.

Outros destaques

Jordan Williams, Georgia Tech

Dalton Cooper, estado de Oklahoma

Drew Moss, estado do Colorado

Jared Penning, norte de Iowa

Justin Mayers, Colorado

Linha defensiva/EDGE

Ricky Barbero

Altura: 6 pés 1

6 pés 1 Peso: 295 libras

295 libras Escola: UCF

Barber se destacou quase imediatamente no primeiro dia de treinos do Hula Bowl. Sua entrega de bola e alavancagem natural foram algo que atraiu ataques dos atacantes que enfrentou. Durante o período de rush 9 contra 7, ele foi uma força perturbadora ao derrotar rapidamente seu adversário e entrar no campo de defesa. Foi a consistência com que jogou em todas as repetições e em todos os períodos que certamente não passou despercebida aos olheiros que estiveram constantemente presentes em cada momento.

Outros destaques

Jahvaree Ritzie, Carolina do Norte

Júnior Tafuna, Utah

Chidozie Nwankwo, Colorado)

Kyonte Hamilton, Rutgers

Jasheen Davis, Wake Forest

Seth Coleman, Illinois

Apoiadores

Chaves de Austin

Altura: 6 pés 0

6 pés 0 Peso: 236 libras

236 libras Escola: Castanha

Keys é um excelente atleta e fiquei surpreso ao ver como ele se movimenta bem para a posição. Inicialmente pensei que ele fosse um safety, o que diz muito sobre o nível de capacidade atlética que ele demonstra. Muito confortável no espaço quando sua zona desce e mostra habilidade para chutar e fechar ladeira abaixo sobre o portador da bola.

Outros destaques

Karen Reid, Utah

Power Echols, Carolina do Norte

Defesas defensivas

CB Car’Lin Vigers

Altura: 6 pés 1

6 pés 1 Peso: 188 libras

188 libras Escola: UL-Monroe

Vigers ganhou muito dinheiro esta semana em Orlando. Tudo começou com ele verificando todas as caixas de altura, peso e capacidade atlética para começar a semana. E assim que entramos em campo, o jogo dele começou a falar completamente. Vigers mostrou habilidades de cobertura de homem muito boas e uma enorme extensão na posição. Ele foi um desafio difícil para os recebedores no 1 contra 1 e encerrou o treino de quinta-feira com um excelente jogo geral, incluindo uma interceptação e vários passes desviados.

SJRoberts

Altura: 5 pés 10

5 pés 10 Peso: 181 libras

181 libras Escola: Marechal

Cada vez que eu olhava para cima, Roberts estava com a bola nas mãos ou estava jogando contra um WR. Fiquei muito impressionado com a natureza instintiva de seu jogo e como ele agiu de acordo com o que viu se desenrolar à sua frente. Não houve hesitação em seu jogo e ele jogou o mais rápido que um jogador poderia em um ambiente de jogo de estrelas.

Outros destaques