The Rock agradece Cody Rhodes e reconhece Roman Reigns na estreia do WWE RAW Netflix

The Rock acaba de fazer uma promo babyface na estreia do WWE RAW Netflix

A WWE inaugurou uma nova era em grande estilo em 6 de janeiro, quando Monday Night RAW fez sua tão esperada estreia na Netflix. Este episódio histórico, realizado no moderno Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, foi um espetáculo adequado para a ocasião e proporcionou um dos momentos mais memoráveis ​​da memória recente: o retorno eletrizante de The Rock.

O show começou com o diretor de conteúdo da WWE, Triple H, dando as boas-vindas aos fãs no que ele chamou de “Era Netflix” da programação da WWE. A excitação atingiu o auge quando o primeiro Superstar a aparecer foi ninguém menos que Dwayne “The Rock” Johnson. Enquanto Michael Cole e Pat McAfee se acomodavam em suas funções de comentaristas, o lendário Final Boss emergiu sob uma ovação ensurdecedora da multidão da Califórnia.

‘The Final Boss’ é sempre um mestre do momento, reconheceu a ocasião monumental. “Assistir à WWE mudou muito desde que eu era criança”, começou ele, refletindo sobre a evolução da empresa. “Estar aqui esta noite para esta estreia histórica, em frente ao maior portão da história da WWE, é verdadeiramente especial.”

Depois de se dirigir aos fãs, The Rock aproveitou o momento para partilhar um gesto pessoal. Ele usou o cinturão de campeão que lhe foi dado pela viúva de Muhammad Ali, Yolanda, e o passou para suas filhas sentadas no ringue, simbolizando o significado da família e do legado.

Dentro do ringue, The Rock fez uma promo sincera que combinou perfeitamente nostalgia, gratidão e apreço. Ele expressou sua admiração por Cody Rhodes, que esteve na vanguarda do ressurgimento da WWE no ano passado.

“Cody carregou esta empresa nas costas por um ano. Ele fez um trabalho incrível. Cody Rhodes, obrigado irmão. Mais uma coisa: diga a Mama Rhodes que Rock disse olá”, disse The Rock, arrancando aplausos da multidão. The Rock então voltou sua atenção para Roman Reigns, oferecendo um momento de reconhecimento ao seu primo. “Por último, quero reconhecer outro homem, e esse é meu primo, Roman Reigns.”

Antes de sair da arena, The Rock dirigiu-se ao ringue para abraçar Cody Rhodes, culminando o segmento. Muitos esperavam que The Final Boss retornasse, mas por enquanto The Rock fez uma promoção babyface e parece que The Rock tem algo “cozinhando”. Mas acima de tudo, a sua promoção notou que ele poderia não estar disponível para um combate na WrestleMania 41.

