Thompson Capitals: Nachos sparsi sul ghiaccio nella porta degli Oilers

Il portiere dei Washington Capitals Logan Thompson ha detto di essere stato distratto da un vassoio di nachos ricoperti di formaggio gettato sul ghiaccio mentre l’ala degli Oilers Corey Perry ha segnato su di lui martedì sera a Edmonton.

“Questa è la prima volta”, ha detto l’allenatore dei Capitals Spencer Carbery, la cui squadra ha resistito vincendo 3-2. “Ne stavamo proprio parlando nell’ufficio degli allenatori. Non credo di aver mai visto una partita di nachos sul ghiaccio della National Hockey League. Li hanno salvati? Forse possiamo portarli negli spogliatoi.” “

A meno di cinque minuti dall’inizio del terzo periodo, gli Oilers sono entrati in zona Capitals, con i nachos già lanciati sul ghiaccio da un tifoso. Il centro Leon Draisaitl ha servito il disco a Perry, che ha tirato a pochi metri dal piatto e ha battuto Thompson per il 3-2.

Il portiere dei Capitals ha subito iniziato a puntare i nachos con il guanto e si è lamentato con l’arbitro sul ghiaccio. Alla protesta si sono uniti anche alcuni suoi compagni di squadra.

“Non l’avevo mai visto prima. Ovviamente devo fischiare. Dipende da me”, ha detto Thompson, che ha effettuato 30 parate nella vittoria.

Suggerimenti dell’editore

1 Correlato

“Non li ho nemmeno notati, e poi i ragazzi hanno urlato: ‘Ci sono dei nachos sul ghiaccio!'”, ha detto Carbery. “Ero tipo, ‘Non lo so, possiamo contestarlo?’

La regola 63.5, che si applica agli oggetti lanciati sul ghiaccio e alle interferenze con gli spettatori, afferma: “Nel caso in cui vengano lanciati oggetti sul ghiaccio che interrompono il flusso del gioco, l’arbitro fischierà, interromperà il gioco e bloccherà il disco. essere rimessa in gioco nel punto di ingaggio nella zona più vicina a dove il gioco è stato interrotto.”

Nachos non ha ostacolato i pattinatori degli Oilers.

“Non li ho nemmeno visti”, ha detto Perry. “Ero concentrato sulla partita.

Carbery ha detto che non crede che gli arbitri possano fare molto per il gioco. Thompson ha detto che non era sicuro che le regole coprissero il suo dilemma e ha ribadito che aveva semplicemente bisogno di fischiare.

“Ho visto il ragazzo che li ha lanciati. Non era molto felice. Ma merito suo. Ha fatto gol”, ha detto Thompson.

Il portiere dei Capitals è migliorato fino a raggiungere un incredibile 22-2-3 in questa stagione per la migliore squadra del campionato. Ha aiutato Washington a uccidere un gioco di potere 6 contro 4 negli ultimi due minuti della partita di Edmonton, che era senza il centro stella Connor McDavid e ha scontato una sospensione di tre partite per un controllo incrociato.

“In vero stile Caps, arriva quando abbiamo bisogno di una grande parata. Quando dobbiamo resistere per vincere, lo fa”, ha detto Carbery di Thompson.

O per dirla in un altro modo: Logan Thompson ha detto agli Edmonton Oilers che era la serata dei nacho.