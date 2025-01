Thunder Rosa da AEW nomeia três estrelas da WWE como seus oponentes dos sonhos

Thunder Rosa é ex-campeã mundial feminina da AEW.

Thunder Rosa está de olho em algumas das maiores estrelas da WWE para possíveis partidas dos sonhos. Numa entrevista recente com TimHannRivera, a ex-campeã feminina da AEW não hesitou em partilhar a sua admiração por três Superstars da WWE que adoraria enfrentar no ringue: Charlotte Flair, Bianca Belair e Bayley.

“Outra pessoa com quem eu adoraria lutar, se pudesse, é Charlotte Flair”, disse Rosa. “Ela é uma excelente, excelente lutadora. Acho que Bianca Belair apresentou um crescimento tremendo nos últimos dois anos; “Seu nível de luta livre é excelente.”

A lista de Rosa não estaria completa sem Bayley, a quem ela elogiou dentro e fora do ringue. “Um dos melhores trabalhadores do momento é Bayley. Eu respeito Bayley como pessoa; Ele é uma pessoa maravilhosa que é sempre muito generosa com os outros. Eu adoraria brigar com ela.”

Embora atualmente tenha contrato com a AEW, Thunder Rosa reconheceu os desafios em tornar essas lutas uma realidade, mas deu a entender a imprevisibilidade do mundo do wrestling.

Desde que ingressou na AEW em 2019, Rosa ganhou a reputação de oferecer algumas das melhores lutas femininas do wrestling moderno, incluindo sua inesquecível Lights Out Match contra Britt Baker. Porém, suas ambições vão além da AEW, pois ele sonha em agregar mais clássicos ao seu portfólio.

Rosa também abordou o estado da Divisão Feminina da AEW durante sua aparição no AEW Unrestricted, enfatizando a importância de babyfaces fortes para equilibrar os saltos dinâmicos na empresa.

“Cada um tem sua coisa, seu sabor, seu caráter”, disse Rosa. “Ainda acredito firmemente que precisamos ter babyfaces realmente fortes para ir contra as personalidades realmente fortes que temos como heels. Uma das razões pelas quais Willow Nightingale é tão popular não é apenas porque ela é boa, mas porque ela é uma verdadeira cara de bebê. “Ela foi capaz de levar isso para o próximo nível.”

Embora a possibilidade de as lutas dos seus sonhos acontecerem na WWE permaneça incerta, a paixão de Rosa pelo wrestling e pela narrativa continua a brilhar através do seu trabalho na AEW. Por enquanto, os fãs só podem especular sobre o que poderia acontecer se Thunder Rosa entrar no ringue da WWE.

