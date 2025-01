Tiger, Morikawa e altro ancora: il meglio del TGL Jupiter Links GC vs. Los Angeles GC

La seconda partita della stagione inaugurale del TGL ha regalato agli appassionati di golf un alto livello di intensità e divertimento.

TGL è un nuovo campionato di golf a squadre in cui le squadre competono tra loro in una partita divisa tra un grande simulatore e un green unico che si adatta al posizionamento preciso della palla nel simulatore per i tiri corti.

Era il Jupiter Links Golf Club contro. Los Angeles Links Golf Club nella partita di fila di martedì. Tiger Woods, Kevin Kisner e Max Homa si sono preparati per Jupiter Links, mentre Tom Kim è rimasto inattivo. Al Los Angeles Golf Club, Collin Morikawa ha unito le forze con Justin Rose e Sahith Theegala mentre Tommy Fleetwood ha aperto la partita.

Suggerimenti dell’editore

1 Correlato

Il Jupiter Links Golf Club ha messo pressione sul Los Angeles Golf Club lanciando un martello (un modificatore di gioco che aumenta il valore di una buca di un punto) prima che venisse giocata la prima buca. L’energia è stata alta per il resto della partita, con entrambe le squadre che si sono colpite a vicenda e hanno persino chiamato un timeout nel tentativo di congelare gli avversari.

Ecco uno sguardo ai momenti migliori del Jupiter Links GC vs. Los Angeles GC.

Tiger lancia il martello per iniziare la partita

giocare 0:36 “È stato fantastico”: Tiger batte il colpo di apertura del TGL Tiger Woods ha espresso la sua eccitazione dopo aver centrato un impressionante tee shot di apertura per il Jupiter Links Golf Club.

Justin Rose si scusa con Serena dopo aver colpito il bunker

Charlie Woods non ha potuto guardare questa ripresa di Tiger

giocare 0:34 Charlie Woods nasconde la testa mentre Tiger manda la palla in acqua alla seconda buca Tiger Woods colpisce un tee shot alla buca 2 del torneo TGL e Charlie Woods non può fare a meno di ridere.

Tida Woods esulta per il figlio Tiger al debutto in TGL

Immancabile, ancora meglio con una mamma che tifa ❤️ pic.twitter.com/81muzPXxgu —TGL (@TGL) 15 gennaio 2025

Theegala festeggia dopo aver realizzato il LAGC 5-1