Tiger Woods retorna ao golfe. A Genesis Invitational anunciou na sexta -feira que Woods, apresentador do torneio, jogará no torneio na próxima semana em Torrey Pines.

Woods não joga golfe ao ar livre competitivo desde o Open no verão passado. Ele apareceu na exposição do campeonato do PNC com seu filho Charlie e, em TGL, a liga de golfe coberta que ele co -fundou.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.