Tiger Woods retorna ao golfe enquanto o TGL continua uma semana inteira de partidas

Tiger Woods e seu filho Charlie se preparam para o jogo TGL na noite de terça -feira. (Megan Briggs/TGL/TGL através de imagens Getty)

A TGL, a liga de golfe coberta que serve como uma boa ponte entre as férias e os mestres, continuou uma forte série de partidas na noite de terça -feira em uma batalha entre o clube de golfe de Nova York de Rickie Fowler e o Júpiter do Tiger Woods Links Golf Club. Nova York excedeu a batalha, usando Júpiter para uma pontuação final de 10-3.

A noite marcou o primeiro golfe público de Woods desde que ele perdeu a mãe na semana passada. Ele pretendia jogar em Convitational Genesis na semana passada, mas se aposentou como jogador desse evento enquanto continuava chorando. Ele visitou brevemente o Genesis no domingo como apresentador do torneio, depois se juntou a Kevin Kisner e Tom Kim na terça -feira para jogar contra Fowler, Cameron Young e Matt Fitzpatrick.

O New York GC entrou no jogo como o mais fraco das seis equipes do TGL, com um recorde de 0-2 e um recorde de 2 a 12 em todos os buracos. Júpiter foi um pouco melhor em 1-1, com um recorde de 4-12 nos buracos vencidos. Mas Nova York saltou para uma forte vantagem, vencendo o primeiro buraco depois que Woods perdeu um metro e oitenta para empatar e depois capturar outros sete pontos consecutivos para apostar uma vantagem de 8 a 0 através de oito buracos.

Embora houvesse lutas, particularmente Júpiter, que parecia não conseguir manter a bola em jogo, ambas as equipes tiveram momentos de excelência individual. Kevin Kisner, muitas vezes as piadas de piadas durante suas primeiras rodadas de jogo do TGL, quase apareceram muito no início do jogo de terça -feira:

Mas foi Fowler quem teve o primeiro tiro do jogo, quase deixando 200 “jardas” longe do buraco virtual.

Ambas as equipes fizeram um rápido uso das regras de Hammer recentemente atualizadas do TGL, que dão a cada equipe três martelos para lançar para dobrar o valor do buraco. O martelo de Júpiter no segundo buraco não foi usado quando o buraco foi reduzido pela metade, mas o primeiro martelo de Nova York no terceiro buraco permitiu que Fowler e Co. obtivessem dois pontos rápidos no quadro.

Kim finalmente parou o sangramento de Júpiter, vencendo no buraco final dos triplos com uma tacada de 12 pés que acabou de prender a borda direita do copo. Com o benefício de um martelo lançado, Kim’s Putt enviou o jogo para o Single com Nova York para 8-2.

No primeiro buraco dos singles, Woods dominou os jovens para levar outro ponto. Mas Fowler se recuperou com uma vitória sobre Kisner para estender a vantagem para 9-3. Júpiter jogou seu martelo final no dia 12, mas não conseguiu se aproveitar, já que Kim e Fitzpatrick reduziram o buraco ao meio. Young se vingou de Woods no dia 13, acrescentando outro ponto ao total de Nova York. Kisner e Fowler empataram em 14, e Kim e Fitzpatrick reduziram metade dos 15, para colocar a pontuação final em 10-3. A noite marcou uma grande mudança para o NYGC, que havia vencido os dois buracos nos dois jogos anteriores.

Em uma escala maior, terça -feira fechou a semana mais ativa de TGL, mas com uma floração. O jogo de Júpiter-Nueva York não foi tão competitivo quanto os três lançamentos de segunda-feira, mas a presença de Tiger Woods deu à noite um ar elevado. A TGL parece estar encontrando seu ritmo, e a combinação de celebridades e partidas fechadas deve fazer com que os fãs se ajustem durante as últimas semanas da temporada da liga.

O TGL retorna na próxima segunda -feira com um jogo duplo, Los Angeles vs. Nova York às 17h ET e Boston vs. Atlanta às 21:00 ET. Ambos os jogos estarão no ESPN2.