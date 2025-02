Tiger Woods, reunião do comissário da PGA Tour na Casa Branca para discutir o acordo com a Arábia Saudita PIF, por relatório

As conversas aparentemente intermináveis ​​entre as empresas da PGA Tour e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita parecem estar se acelerando para o Steam para finalmente concluir. O comissário da PGA Tour, Jay Monahan, Tiger Woods e Adam Scott, se encontrará com autoridades da Casa Branca na quinta -feira em Washington. DC na esperança de obter assistência federal para concluir um acordo, De acordo com a ESPN.

Woods e Scott, que são diretores de jogadores do PGA Tour, juntamente com Monahan, expressaram nos últimos tempos que o presidente Donald Trump ajudará a aumentar um acordo devido ao seu apreço pelo esporte do golfe. Não se sabe se Trump participará da reunião, de acordo com a ESPN, embora os três representantes do PGA Tour tenham sido encontrados recentemente ou tocados com ele.

A PGA Tour Enterprises está procurando um investimento de US $ 1,5 bilhão do PIF com o objetivo de unificar o golfe masculino e obter todos os melhores atletas jogados pelos mesmos torneios ao longo do ano. Os detalhes sobre o que isso significará para o LIV Golf, que é completamente financiado pelo PIF, ainda é para ser visto; No entanto, o PIF é firme há muito tempo que a liga continuará de alguma forma.

Monahan está negociando com o governador de Pif Yasir al-Rumayyan desde o início de 2023. As partes formaram um contrato-quadro em 6 de junho daquele ano para combinar operações de alguma forma com um prazo planejado de 31 de dezembro para concluir um acordo. Vinte meses depois, durante o qual Liv recrutou outros golfistas da PGA Tour com as partes que discordam, enquanto a divisão de antimonopólio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está revisando um possível investimento saudita, ainda não foi a um acordo.

Naquela época, o PGA Tour formou a PGA Tour Enterprises, uma asa de lucro da organização que recebeu um investimento de US $ 1,5 bilhão em Grupo Esportivo Estratégico, um consórcio de proprietários e executivos de equipes esportivas ricas.

Woods no fim de semana passado, durante a transmissão da CBS do Genesis 2025 Invitational, ele sugeriu que as negociações entre os lados estão em um “lugar muito positivo”. Monahan disse Conversas anteriores com Trump Eles foram “produtivos” porque “o jogo significa muito para ele”.

“Acho que você não está perto até que você termine”, disse Monahan na semana passada. “Eu diria o seguinte: tudo avança com o ritmo e acho que existe um general: quando você olha para todas as partes envolvidas, há um entusiasmo geral para fazer isso”.