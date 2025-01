Tiger Woods, Rory McIlroy luta no jogo mais divertido do TGL até hoje

Tiger Woods é removido na noite 4 do TGL. (Megan Briggs/TGL/TGL através de imagens Getty)

O cheiro de carros novos está fora do TGL, a Liga de Golfe, coberta de tecnologia, e agora depende da concorrência e os jogadores mantêm o interesse na liga incipiente. Na segunda -feira à noite, ele apresentou o maior poder de estrela até agora, Tiger Woods e Rory McIlroy, co -proprietários da TGL, estavam em ação, bem como sua festa mais competitiva até hoje. Júpiter GC de Woods derrotou Boston Common em tempo extra, 3-3 (2-0) de McIlroy, 3-3 (2-0), no que era facilmente a noite mais animada na curta história da liga.

Woods e McIlroy proporcionaram alguns momentos excelentes, algumas lembranças do passado mais velho e um momento real do inferno, não, seriamente, quando Woods seguiu McIlroy drenando uma tacada longa para salvar o buraco e reunir a multidão. Não, não era o Augusta National em uma tarde de domingo, mas foi uma boa diversão de golfe da semana:

O TGL apresenta um desafio para recapitular, porque ainda está em algum lugar entre a competição séria e o programa. Não há nada seriamente em jogo além do orgulho: ele gastará muito tempo antes que o troféu Sofi se torne tão precioso quanto um importante troféu do campeonato, mas o orgulho pode ser suficiente para aumentar uma rodada de golfe de rotina para algo especial, principalmente quando você obtém parte de alguns dos Os jogadores mais hipercompetitivos e talentosos do planeta no trabalho.

Então, por um momento, vamos lidar com isso como uma competição séria. Os links de Júpiter esgotaram a floresta; Kevin Kisner, que lutou pela última vez que jogou há duas semanas; e Tom Kim, fazendo sua estréia em TGL. Boston Common apresentou McIlroy, Adam Scott e Keegan Bradley, vencedores principais em todas as áreas.

Júpiter Links sofreu a pior derrota na história do TGL há duas semanas, caindo 12-1 contra Collin Morikawa e o clube de golfe. Woods, Max Homa e em particular Kisner lutaram com o formato e os elementos tecnológicos da tela grande do TGL. Enquanto isso, Boston Common é o último das seis equipes da TGL a jogar e apresenta três das figuras mais carismáticas do jogo.

Um dos principais desafios da TGL, de uma perspectiva tecnológica, é o jogo curto, onde os jogadores estão filmando seus segundos ou terceiros tiros em Green. Ambas as equipes lutaram cedo com as abordagens; Kisner e McIlroy fizeram abordagens inesperadamente amplas. Os tacos também permaneceram complicados; McIlroy e Woods não conseguiram converter tacadas de um metro e meio no primeiro buraco.

Boston Common levou o primeiro ponto do jogo no terceiro buraco, e Júpiter Golf igualou o jogo no sexto buraco. Essa pontuação permaneceu em singles, onde Woods foi avaliado um jogo lento, e onde Kisner venceu Scott no dia 12. Boston venceu 14 para empatar o jogo às 3 no buraco final.

Bradley e Kim reduziram o buraco final do regulamento ao meio, enviando o jogo a um tempo extra mais perto do alfinete. Cada jogador recebeu um tiro de 37 anos, competindo contra outro oponente pelo tiro mais preciso. Kim derrotou Bradley e Kisner nocauteou Scott sem Woods e McIlroy até balançando um clube extra.

Rory McIlroy fez sua estréia no TGL na segunda -feira. (Megan Briggs/TGL/TGL através de imagens Getty)

E agora para a aparência do show. Agora em sua quarta semana, o TGL parece estar encontrando mais ritmo da perspectiva da transmissão. O jogo parecia mais rápido que as iterações anteriores, com menos interrupções emissoras e mais conversas entre os jogadores. Parte disso tem a ver com jogadores específicos, é claro: Kim é feito para esse tipo de formato, e Bradley exultou alegremente em tacadas longas. Os seis jogadores pareciam mais comprometidos com a competição do que vários de seus colegas em outras equipes; A chave para o TGL pode ser conseguir que os jogadores com base em sua simpatia e carisma, em vez do ranking mundial de golfe.

A transmissão tinha muito mais perguntas e aparições de celebridades: Mike Trout, David Ortiz e Drake Maye, entre outros, do que as entregas anteriores. A ação no curso, de tacadas longas a unidades, foi melhor nesta semana do que nas semanas anteriores. Combine isso com o fator Woods/McIlroy, e esta foi uma noite mais animada de TGL do que qualquer uma das três versões anteriores.

Outro fator potencialmente dificulta o público do TGL: a falta de uma data e hora unificadas. Isso marcou o primeiro evento do TGL realizado na segunda -feira e o horário de início das 18h30 foi muito antes do início das 21h da estréia do TGL e do jogo na próxima semana. Além disso, a festa, por mais divertida que fosse, correu bem durante suas duas horas designadas, que foi um dos principais pontos de venda de toda a empresa.

Mesmo assim, de uma perspectiva do curso, era absolutamente o que a TGL precisava: figuras convincentes e um jogo próximo. Os números do público informarão a história do Si TGL está começando com o público, mas isso era tudo o que a TGL poderia ter desejado de um ponto de vista competitivo.