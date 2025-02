Tiger Woods se retira de 2025 Gênesis de convite: 15 vezes o principal campeão ainda ‘processando’ a morte da mãe

Depois de se comprometer originalmente com o campo em Torrey Pines, Tiger Woods se aposentou da gênese convitacional de 2025, o evento que ele organizou na Califórnia desde 2020. O campeão principal de 15 horas publicado nas redes sociais que ele fez todo o possível para se preparar para o torneio Mas continua a processar a morte de sua mãe.

“Planejei olhá -lo esta semana, mas não estou pronto”, disse Woods em comunicado. “Fiz o meu melhor para me preparar, sabendo o que minha mãe gostaria desde então minha mãe morre.”

Tiger Woods anuncia que a mãe, Kultida, morreu aos 78 anos: “Uma força da própria natureza” Patrick McDonald

Woods estava pronto para vê -lo em seu primeiro campeonato de grande parte do Gênesis Invitacional no ano passado. O evento de 2025 será realizado em Torrey Pines, em vez do clube original da Riviera Country devido aos incêndios florestais de Los Angeles.

Embora Woods não tenha competido no PGA Tour desde o aberto de 2024, ele está no Centro por atenção graças à sua liga de golfe do simulador, TGL. O ano de 49 anos jogou em dois jogos até agora com seu taco de golfe de Júpiter Links, reivindicando uma vitória sobre o golfe de Rory McIlroy Boston na última vez.

O retorno de Woods a Torrey Pines teria sido comemorado, dada sua história no campo de golfe. Vencedor oito vezes em California Cliffs, Woods também pegou seu final mais recente entre os 10 primeiros no PGA Tour neste campo de golfe no 2020 Farmers Insurance Open.

Em 2024, Woods jogou em apenas cinco eventos oficiais, incluindo o Convitational Genesis, que ele removeu durante a segunda rodada devido à doença e espasmos traseiros. Seu corte solitário da temporada chegou a Masters e marcou sua 24ª aparição consecutiva no fim de semana em Augusta National. Após as primeiras saídas dos três últimos campeonatos importantes da temporada, Woods passou por uma cirurgia nas costas em setembro para aliviar os espasmos e a dor que sofreu durante sua campanha de 2024.