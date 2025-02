Tiger Woods si ritira Genesis Invitational: “Non sono pronto”.

Pochi giorni dopo che Tiger Woods si è impegnata a suonare l’invito Genesis a Torrey Pines, ha detto che era “solo pronto” a tornare. Sarebbe stato il suo primo tour PGA degli British Open lo scorso luglio.

Woods era stato pronto a giocare – e camminare – 18 buchi in gara per la prima volta dopo aver avuto una microdiscoctomia a settembre per alleviare il dolore alle gambe, in fondo al suo sesto intervento chirurgico. Doveva anche essere la sua prima composizione dopo la perdita di sua madre, Kultida Woods, che è morta la scorsa settimana all’età di 80 anni.

Woods è l’ospite dell’evento Genesis Invitational, che è stato spostato dal Riviera Country Club a causa di incendi boschivi che hanno distrutto le Palisades del Pacifico della comunità di Los Angeles circostanti.

Non ha mai vinto nella Riviera, ma le sue otto vincite a Torrey Pines sono gli US Open del 2008. Il corso pubblico lungo l’Oceano Pacifico è anche tra i suoi ultimi dieci set Top nel PGA Tour, che è aperto all’evento assicurativo degli agricoltori, che è aperto nel 2020.

Genesis Invitational è un evento di firma per un campo limitato senza interventi chirurgici. Woods non ha giocato quattro round dopo i campioni dell’anno scorso quando ha rotto il registro dei tornei di successivi Cuts 24. L’ultima volta ha deciso tra coloro che hanno fatto l’intervento, sparando 82-77 nel fine settimana. Ha giocato altri tre grandi campionati l’anno scorso, mancando ogni volta l’intervento chirurgico.

Il 15 volte campione capo, 49 anni, Woods ha un tour di 82 PGA, che è più legato a Sam Snead. La sua ultima vittoria è stata il campionato Zozo nel 2019.

Dopo il 2021, dopo il 2021, fu perso dal camion degli incidenti di Los Angeles nel febbraio dello stesso anno, che causò gravi lesioni nella sua parte inferiore destra.

Woods ha superato un evento informale che ha ospitato a dicembre, alla Hero World Challenge, ma ha mostrato la mostra con suo figlio Charlie e ha gareggiato all’interno della TGL League.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox PGA Tour Tiger Woods