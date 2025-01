Tigres do estado de Grambling contra Bethune-Cook. Wildcats: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Bethune-Cook. Bobcats @ Grambling State Tigers

Registros atuais: Bethune-Cook. 4-10, Estado Grambling 3-12

O que saber

Bethune-Cook. está 2-7 contra o Grambling State desde novembro de 2017, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença no sábado. O Bethune-Cook. Os Wildcats permanecerão na estrada para enfrentar os Grambling State Tigers às 17h30 horário do leste dos EUA no Fredrick C. Hobdy Assembly Center. Os Wildcats vão se exibir depois de uma vitória, enquanto os Tigers vão se recuperar de uma derrota.

Bethune-Cook. chega a este depois que as casas de apostas estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 143,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles saíram com uma vitória por 62-55 sobre o Florida A&M no sábado.

Enquanto isso, Grambling State lutou bem na prorrogação contra o Texas So na segunda-feira, mas acabou com um resultado nada desejável. Eles levaram uma rebatida de 71-66 na coluna de derrotas para os Tigres. O over/under foi fixado em 137 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

Embora tenha perdido, o Grambling State quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 15 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o Texas So derrotou apenas sete.

A vitória de Bethune-Cook. aumentou seu recorde para 4-10. Quanto ao Grambling State, eles caíram seu recorde para 3-12 com a derrota, que foi a décima consecutiva fora de casa desde a temporada passada.

Bethune-Cook. ficou aquém do Grambling State em sua partida anterior em março de 2024, caindo por 65-53. Bethune-Cook pode? vingar sua derrota ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

Grambling State venceu 7 de seus últimos 9 jogos contra Bethune-Cook.