Tim Hardaway fa una pretesa selvaggia su Jimmy Butler

Gli ultimi mesi sono stati selvaggi e drammatici per Jimmy Butler e Miami Heat.

Butler era seduto fuori da diverse partite mentre lottava per essere recitato e ha anche sofferto di problemi di infortunio in questa stagione e per ultimo, il che ha solo peggiorato la situazione.

Ma era ferito?

Tim Hardaway Sr. Doppi dubbi su questa affermazione di questa affermazione di questa affermazione.

“Non è stato ferito. Ha appena decollato le partite “, ha detto Hardaway PR. Legion -Hangers.

C’è stato un tempo in cui i fan di Heat avrebbero dato al maggiordomo il beneficio del dubbio, ma molto è cambiato, e ora la maggior parte di loro probabilmente è d’accordo con Hardaway.

È diventato dolorosamente chiaro che Butler non avrebbe giocato per il caldo all’inizio di questa stagione.

Dopo mesi di speculazioni e voci, fu ferito, iniziò a giocare male e fece alcuni commenti pubblici che aveva perso la gioia di giocare a basket e non riuscì a riprenderlo a Miami.

Quindi ha richiesto formalmente uno scambio dalla squadra che ha dato una tempesta di storie di storie e capovolto dietro le quinte.

Butler è stato sospeso più volte dalla squadra a causa del modo in cui ha agito sul campo e la situazione è stata molto disordinata fino a quando il caldo non lo ha scambiato con i Golden State Warriors settimane fa.

Ora molti sostenitori caldi ritengono che Butler non fosse onesto con il suo infortunio e non voleva più giocare.

Questo è solo uno dei tanti motivi per cui Butler è probabilmente un cattivo per la città di Miami per un po ‘.

Ha fatto cose incredibili per la squadra, ma il modo in cui è partito era molto caotico e brutto e ha lasciato una brutta impressione ai fan.

