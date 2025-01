Tim Ream dovrebbe essere ai Mondiali del 2026? | LA GUERRA

Il conduttore speciale Stu Holden e David Mosse hanno infranto la finestra internazionale dell’USMNT al Camp Cupcake. Hanno discusso quali giocatori li hanno impressionati abbastanza da meritare di essere presi in considerazione per la Coppa del Mondo 2026. Infine, esploreranno se Tim Ream potrà sfidare Father Time abbastanza a lungo da partire come difensore centrale per l’USMNT alla Coppa del Mondo 2026.



Fonte