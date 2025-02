Timberwolves Retorno Histórico Completo, Strun Thunder em tempo extra graças ao bloco da embreagem Anthony Edwards

Com sua vitória por 131 a 128 sobre o Oklahoma City Thunder na segunda-feira, o Minnesota Timberwolves pode ter alcançado o retorno mais improvável em NBA história.

Isso é algo subjetivo e dependeria de como fatores como o maior déficit, oponente e o tempo restante, mas quando uma corrida de 16-0 é realizada nas finais 3:41 do regulamento para superar o trovão, possivelmente a melhor equipe do The the Liga, ao longo do caminho, você fez algo objetivamente especial.

Na verdade…

Isso também é:

Então agora estamos vendo basicamente uma foto de 1 em 10.000 para obter um retorno dessas circunstâncias, e isso nem é uma fatorização de que seu melhor jogador está no banco. De fato, Minnesota fez esta corrida de 16-0 sem Anthony Edwards, que foi submetido à marca 3:41 presumivelmente porque o treinador de Minnesota, Chris Finch, como todo mundo, pensou que o jogo havia terminado.

Dito isto, foi Edwards quem selou a vitória enquanto protegeu a vantagem de um ponto de Minnesota nos segundos menores de tempo extra ao bloquear o potencial do vencedor de Shai Gilgous-Alexander do jogo.

A partir daí, Nickeil Alexander-Walker, em Minnesota, fez alguns lances livres e o Gilgeous-Alexander, um possível jogo de três jogos foi perdido no outro lado e um dos retornos mais loucos que você já verá se tornou oficial.

Esse é o tipo de vitória que pode iniciar uma equipe de Minnesota que está lutando para sair da peça e entrar em uma semente dos seis primeiros playoffs. Se os lobos tivessem perdido este jogo, eles teriam se empolgado na coluna de perdas com o Seed Kings No. 10. Em vez disso, eles mantêm seu controle percentual sobre a semente nº 7, apenas um jogo de Clippers nº 6.

Nesta época do ano, um jogo pode equilibrar muito. Então, arquive isso. Se os lobos acabarem garantindo um lugar nos playoffs, há uma boa possibilidade de que seja a seção definidora.