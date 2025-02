Timberwolves vs. Bulls Pedds, Previsão de pontuação, spread, tempo: 2025 Escolhas da NBA, 5 de fevereiro do modelo testado

O Minnesota Timberwolves receberá o Chicago Bulls na quarta -feira para um choque Ocidental vs.. Leste na NBA. Minnesota tem 27-23 na temporada e atualmente é o sétimo na classificação oeste, enquanto Chicago tem 22-29 e é o décimo no leste. Os Timberwolves venceram e cobriram a única reunião anterior nesta temporada, mas o Bulls varreu a série da temporada no ano passado e agora venceu e cobriu o spread em três de quatro em geral.

A ponta do centro -alvo em Minneapolis está agendada para as 20:00 ET. Minnesota aparece como o favorito da casa de 11,5 pontos nas últimas chances de Timberwolves vs. Os touros, por consenso da Sportsline, e o excesso/menos é de 227,5 pontos. Antes de fazer touros vs. Timberwolves, ele vai querer Veja as previsões da NBA do modelo na Sportsline.

O modelo de projeção da Sportsline simula cada jogo da NBA 10.000 vezes e retornou mais de US $ 10.000 em apostas por US $ 100 em sua melhor classificação Seleções da NBA Nas últimas mais de seis temporadas. O modelo entra na temporada de 1624-25 da NBA em um chiado de 144 a 102 em todas as seleções da NBA mais qualificadas que datam da última temporada, retornando quase US $ 4.000.

Existem vários aqui Linhas de apostas da NBA Para Bulls vs. T'wolves:

Timberwolves vs. Bulls SP PREAD: Minnesota -11.5

Timberwolves vs. Touros acima/abaixo de: 227,5 pontos

Timberwolves vs. Linha de dinheiro do Bulls: Minnesota -602, Chicago +441

Timberwolves vs. Bulls escolhe:

Por que os Timberwolves podem cobrir

Os T’wolves caíram logo abaixo do Kings por uma pontuação de 116-114 na segunda-feira. Naz Reid tinha 12 de 19 na estrada para 30 pontos, enquanto adicionou cinco rebotes e dois blocos. Rudy Gobert também teve uma excursão sólida, perdendo um dobro em 19 pontos e 13 rebotes.

Foi uma noite de filmagem para Anthony Edwards (7 por 21 anos), e Minnesota esperará uma noite de salto na quarta -feira de seu guarda de superestrela. O Timberwolves tem 12-3 nesta temporada, quando obtém pelo menos 30 pontos e fez 33 pontos em uma vitória de 135-119 sobre o Bulls em 7 de novembro.

Por que os touros podem cobrir

Enquanto isso, Chicago vem de uma vitória de 133-124 sobre o Miami Heat na terça-feira à noite. Foi um esforço impressionante para o Bulls, que disparou 52,7% do chão e deixou 19 de 41 da linha de 3 pontos, enquanto quatro jogadores chegaram a 20 pontos.

O novato Matas Buzelis levou o aumento de minutos após a troca de Zach Lavine e empatou a vantagem da equipe com 24 pontos do banco em 10 de 10 chutes. Josh Giddey (24 pontos), Coby White (22 pontos) e Ayo Dosunmu (21 pontos) também alcançaram 20 pontos, e o Bulls agora cobriu três de seus últimos cinco jogos como impotente.

Como fazer Timberwolves vs. Seleções de touros

O modelo simulou Chicago vs. Minnesota 10.000 vezes e os resultados estão em.

Então, quem ganha touros vs. Timberwolves e que lado da propagação atinge quase 70% das vezes? Visite Sportsline agora para ver de que lado dos lobos vs. Bulls se estende que ele precisa pular, todo o modelo que está em um rolo de 144-102 nas melhores equipes da NBA desde a última temporadae descubra.