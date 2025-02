Tiro longo para ganhar o título da NBA: Rockets? Tesoura? e mais | O grande número

Neste episódio de O grande número Tom Hayersroh e Dan Devine reagem à impressionante proclamação de Draymond Green que os Golden State Warriors “” ganharão o título da NBA nesta temporada. Eles não concordam, mas deram a eles uma boa idéia: que tiros longos o Larry poderia vencer ou em junho? Descubra por que os foguetes de Houston, os Clippers e o Minnesota Timberwolves atingiram o limiar como equipamento de longo prazo fazer Tenha um caminho viável para pagar sujeira. Venha nos conselhos de apostas apoiados por números, fique para a recriação de Sisqo “Thong Song”: este episódio tem tudo!

(1:10) – O grande número: nosso Draymond Green Championship Sleep Sicks

(14:55) – Jamal Murray e as pepitas crescentes de Denver

(19:00) – Estamos subestimando o Mephis Grizzlies?

(25:35) – Brunson e Anunoby podem aumentar os Knicks de Nova York?

(29:15) – Estamos dormindo nos Timberwolves?

(33:35) – Atualização de marcador de pontuação acima/abaixo

(38:20) – O jogo das estrelas da NBA precisa mudar?

