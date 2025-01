Titan Quest 2 Dev Build vazou online (rumores)

Insider de jogos

Recentemente, no Reddit e em outros fóruns de jogos, uma versão beta do Titan Quest 2 marcada como Beta 3.1 vazou online desde o início de novembro.

Esta informação foi observada pela primeira vez pela GameGPU e esta compilação de vazamento é estritamente para testes de jogabilidade. Isso se concentra apenas na mecânica do jogo, sem incluir nenhum componente multijogador. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Nenhuma resposta sobre o vazamento!

Muitos fãs e jogadores podem ficar realmente tentados a experimentar esta filmagem de jogo, mas lembre-se que este é o produto final, pois ainda está em fase de testes. As alterações finais serão feitas no jogo e depois disso ele será lançado.

A Insider Gaming, que é muito popular na indústria de jogos como empresa de mídia, tentou entrar em contato com a THQ Nordic e com o desenvolvedor do jogo, Grimlore Games, para obter alguns comentários sobre esse vazamento. Eles compartilharam isso em seu artigo, mas ainda não receberam uma resposta.

Titan Quest 2, sucessor do famoso RPG de ação com tema mitológico de 2006, deixou os fãs entusiasmados depois de quase duas décadas. Os desenvolvedores garantiram uma jogabilidade livre de elementos de pagamento para ganhar e caixas de saque, destacando sua dedicação ao jogo limpo.

“Desprezamos isso com paixão”, afirmou Grimlore Games, garantindo aos jogadores que nenhum benefício do jogo jamais será vendido. Bem, muitos jogadores gostam desta decisão e estão ansiosos para experimentar este jogo. Espero que no final eles não quebrem a confiança dos fãs.

Em termos de interação dos jogadores, a empresa pretende lançar o jogo em acesso antecipado, acreditando que o feedback da comunidade é fundamental para o seu refinamento. Eles querem que Titan Quest 2 tenha um grande impacto no gênero ARPG usando o que eles chamam de “inteligência de enxame”: o conhecimento combinado de sua comunidade de jogos.

Um usuário na postagem do Reddit afirmou que jogou a versão de desenvolvimento do Titan Quest 2 e disse que não gostou. Aqui está o que ele tinha a dizer na seção de comentários: “Fora isso, os ataques corpo a corpo desapareceram (ruins), as animações de movimento parecem rígidas e ainda tenho dúvidas sobre o novo sistema de maestria que tínhamos anteriormente”.

Agora é só esperar que o estúdio faça as alterações finais e entregue um bom produto no lançamento. Titan Quest 2 estará disponível para PC, Xbox Series X/S e PS5 em 2025; a data exata de lançamento ainda não foi divulgada.

