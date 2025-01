Titans teria contratado Mike Borgonzi, do Chiefs, como novo gerente geral

Os Tennessee Titans estão contratando Mike Borgonzi como o novo gerente geral da franquia, segundo relatos. Tom Pelissero, da NFL Network.

Borgonzi, que foi um dos seis candidatos com quem os Titãs se encontraram duas vezes, substitui Ran Carthon, que foi demitido na semana passada após duas temporadas no cargo.

Borgonzi está no Kansas City Chiefs em várias funções desde 2009 e atua como gerente geral assistente do time desde 2021. Ele também trabalhou em olheiros universitários e profissionais, bem como em funções de pessoal de jogadores e operações de futebol dentro da organização.

Após a demissão de Carthon, a proprietária Amy Adams Strunk disse que o presidente de operações de futebol, Chad Brinker, lideraria a busca pelo próximo gerente geral e que o técnico Brian Callahan permaneceria no time.

Brinker também será o “autoridade final em todos os assuntos de futebol”, e não o novo gerente geral, embora Borgonzi seja o líder quando se trata de agência livre e recrutamento.

Liderar a tomada de decisões da franquia no dia do draft será importante em 2025 com os Titãs, que foram 3-14 na última temporada, com a escolha geral número 1.