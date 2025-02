Título da Premier League em Liverpool negou por Aston Villa Draw

A taxa pelo título de Liverpool na Premier League foi desacelerada pelo Aston Villa depois de um empate pulsante por 2-2 na quarta-feira, não deixou satisfeita nenhuma página. O Arne Slot Men abre uma vantagem de oito pontos no topo da tabela sobre o Arsenal, o segundo, mas os atiradores agora têm um jogo sobre o vermelho. Liverpool liderado por Mohamed Salah, mas eles também foram forçados a vir de trás depois que seus Tielemans e Ollie Watkins em favor de Villa. O tiro inclinado Trent Alexander-Aarnold garantiu um ponto para os visitantes, mas deveria ser mais porque o vice de Darwin Nunez não teve uma grande chance de ganhar a vitória. “Você pode entender que há uma pessoa no guarda -roupa que se sente bastante deprimida”, disse o slot no falecido urso Nunez.

“Se você está assistindo ao jogo, criamos uma chance muito maior do que eles, fizemos tudo o que precisávamos. A única coisa que não era perfeita foi a confissão do cenário.

No entanto, Villa poderia vencer enquanto parou quando Morgan Rogers e Donyell Malen se aproximaram.

O ponto não faz muito com a esperança de Villa de retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, porque eles permanecem no nono lugar.

“Acho que o empate é justo para ambas as equipes, porque elas também tiveram a chance de atirar”, disse o chefe de Villa Unai Emery.

O Liverpool agora tem 22 partidas da Premier League imbatíveis, mas depois que ele confessou até a morte contra os rivais locais Everton, o segundo empate em 2-2 em oito dias oferece esperança no Arsenal na corrida pelo título.

No domingo, os homens também enfrentarão uma difícil viagem ao Manchester City.

“Estamos felizes onde estamos”, acrescentou a máquina. “Um pouco demais, agora jogamos jogos nos quais merecemos mais do que temos.

“Queremos alcançar algo juntos nesta temporada e temos todos os ingredientes, mas ainda 12 jogos”.

Marcus Rashford e Marco Asensio receberam a primeira vila quando Emery reagiu a um empate decepcionante em 1 x 1 com Ipswich, de 10 pessoas, no sábado.

Rashford quase teve a mão no portão de abertura, mas ele estava se aproximando do impedimento antes de sua cruz ser transformada em sua própria rede por Wirgil van Dijka.

Villa foi o mestrado de sua própria queda quando o abridor chegou em 29 minutos.

Backpass Andres Garcia foi direto para Diogo Jota, que se nivelou desinteressadamente, para que Salah marcou seu 29º gol da temporada.

Villa estava no nível em nove minutos, porque o Liverpool não conseguiu limpar adequadamente o chute livre na caixa, e a bola caiu sobre um Tielemans, que criou um acabamento elegante na retina.

O Jota deve restaurar imediatamente a vantagem dos visitantes quando queimar alto e largo, e Emi Martinez para superar.

Em vez disso, Villa liderou durante o intervalo, porque a baixa defesa de Liverpool permitiu que Watkins se libertasse para se encontrar com o cruzamento de Lucas Digne com um cabeçalho em um canto distante.

Na segunda metade da bebida do Liverpool que ele apareceu no segundo tempo para estender o slot, ele nunca perdeu a partida contra a Premier League.

Jota rolou um bom esforço da beira da caixa do lado de fora do cinto.

Alexander-Aarnold teve um impacto crescente no jogo, quando se nivelou por uma hora com um desvio de Tyrone Mings.

O slot foi jogado por Luis Diaz e Nunez do banco em busca do vencedor, e um de seus substitutos deve fornecer três pontos significativos.

Nunez tinha um propósito aberto para lutar para Dominik Szoboszlai escolher, mas ele atirou em seu gerente.

Martinez então teve que se jogar fora da linha para recusar Nunez outro equipamento claro no gol.

No entanto, Villa teve a maioria das chances na final do Crazy.

O impacto de Jacob Ramsey foi excluído para queimado antes que os poderosos discos de Malena voassem apenas do alvo.

