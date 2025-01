"Tive que pagar o empréstimo, vendi Poori Sabzi": Sachin Tendulkar, ex-companheiro de equipe de Virat Kohli, relembra a luta

A vida de um atleta costuma ser cheia de lutas. Mais ainda na Índia, onde a concorrência pode ser intensa. Mas o desporto indiano está repleto de histórias em que, apesar das origens humildes, os jogadores se tornaram estrelas através da disciplina e do trabalho árduo. Um desses nomes é o ex-jogador indiano Manoj Tiwary. Ele jogou 12 ODIs e três T20Is pela Índia. Porém, se tivesse tido um pouco mais de sorte, teria disputado mais partidas internacionais.

Tiwary jogou com jogadores como Sachin Tendulkar, MS Dhoni, Virat Kohli, Rohit Sharma e Gautam Gambhir durante sua carreira no time indiano de críquete. Na temporada 2006-07 do Troféu Ranji, ele marcou 796 corridas com uma média de 99,50. Ele liderou o Bengala por muito tempo e foi um dos melhores jogadores de críquete do estado.

No entanto, Tiwary teve que enfrentar muitas lutas dentro e fora do campo. Ele até pensou em se aposentar mais cedo, depois de um longo período sem oportunidades suficientes na seleção indiana.

“Por responsabilidade, não me aposentei antecipadamente”, disse ele.

Ele também foi questionado sobre suas dificuldades na adolescência, quando teve que trabalhar duro para pagar seus empréstimos. “Foram tempos difíceis. Uma coisa que sempre tive em mente foi que teria que pagar o empréstimo. Nós temos Mangla Haat Eu vendi lá em Calcutá pobre sabzi. Minha mãe fez joaninha. Às vezes as pessoas nem pagavam pela comida que comiam”, disse Manoj Tiwary Lalantop.

“Trabalhei em fábricas de parafusos e porcas. Isso aconteceu quando eu tinha uns 14 anos. Recebi Rs 1.200 por partida quando joguei no nível Sub-16. Então fiz as contas e me certifiquei de que estava indo bem no críquete para que o dinheiro sempre viesse. Eu escapei da fábrica. O dono da fábrica nos disse para trabalhar.

Quando estreou em 2008, não foi nada de especial. Ele marcou seu primeiro século ODI contra as Índias Ocidentais em Chennai em 2011, mas depois dessa partida ficou no banco por vários meses. MS Dhoni era então o capitão da equipe.

“Ele era o capitão. A equipe da Índia está trabalhando de acordo com o plano do capitão. Nas seleções estaduais as coisas são diferentes, mas na Seleção Índia tudo depende do capitão. Se você perceber, durante o mandato de Kapil Dev ele comandou o show, durante o mandato de Sunil Gavaskar a decisão foi dele, o mesmo aconteceu durante o mandato de Mohammad Azharuddin. Depois Dadá e assim por diante. Isto continuará a menos que um administrador rigoroso venha e estabeleça regras definidas”, disse Manoj Tiwary.

“Você vê Ajit Agarkar (atual selecionador-chefe do BCCI) e sente que ele pode tomar decisões decisivas. Ele pode discordar do treinador. Quanto a mim, se for suspenso por 14 partidas depois de marcar um século, se um jogador for dispensado depois de marcar cem, é claro que quero saber a resposta. Depois de um século, fui elogiado, mas não fazia ideia de que naquela época os jovens, inclusive eu, perguntavam sobre algo que havia sido tirado. A carreira está em jogo.

“Os jogadores que estavam no time eram Virat Kohli, Suresh Raina, Rohit Sharma. Depois que o torneio aconteceu, eles não estavam fazendo nenhum progresso. E aqui estava eu, mesmo depois de cem anos e ganhando o prêmio de melhor jogador em campo, não consegui vaga no XI. Fui banido por 14 jogos, o que aconteceu durante um período de seis meses. Nesse período, o jogador expulso não teve treinamento suficiente. Queria me aposentar, mas por questões familiares não pude. “