O ICC Champions Trophy 2025 está programado para acontecer de 19 de fevereiro a 9 de março.

O ICC Champions Trophy 2025 faz seu tão esperado retorno após oito anos. A edição anterior foi realizada em 2017 na Inglaterra e o Paquistão derrotou a Índia por 180 corridas na final para conquistar o título.

O ICC Champions Trophy 2025 começará em 19 de fevereiro em Karachi e terminará com a final em 9 de março em Lahore (Dubai se a Índia se classificar). A Índia está programada para disputar todas as partidas em Dubai e não viajará.

O torneio contará com oito equipes divididas em dois grupos: Grupo A e Grupo B. A nona edição da competição será realizada em Karachi, Lahore, Rawalpindi e Dubai e contará com um total de 15 partidas.

O Grupo A inclui Índia, Bangladesh, Nova Zelândia e o atual campeão Paquistão, enquanto o Grupo B consiste em Inglaterra, Austrália, África do Sul e Afeganistão.

O anfitrião Paquistão dará início ao ICC Champions Trophy 2025 em 19 de fevereiro contra a Nova Zelândia, em Karachi. O tão aguardado confronto entre Índia e Paquistão está marcado para 23 de fevereiro em Dubai, enquanto os rivais do Ashes, Inglaterra e Austrália, se enfrentarão em 22 de fevereiro em Lahore.

Vamos dar uma olhada em todos os modelos que foram anunciados até agora.

ICC Champions Trophy 2025: Todas as equipes anunciadas até agora

Inglaterra

Jos Buttler (c), Jofra Archer, Gus Atkinson, Jacob Bethell, Harry Brook, Brydon Carse, Ben Duckett, Jamie Overton, Jamie Smith, Liam Livingstone, Adil Rashid, Joe Root, Saqib Mahmood, Phil Salt, Mark Wood

Nova Zelândia

Mitchell Santner (c), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Matt Henry, Tom Latham, Daryl Mitchell, Will O’Rourke, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Ben Sears, Nathan Smith, Kane Williamson, Will Young.

Índia

A ser anunciado.

Austrália

A ser anunciado.

África do Sul

A ser anunciado.

Paquistão

A ser anunciado.

Afeganistão

A ser anunciado.

Bangladesh

A ser anunciado.

(Atualizado em 12 de janeiro. Outras escalações de equipes serão atualizadas aqui conforme forem anunciadas)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.