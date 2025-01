Todas as estrelas confirmadas para o WWE Royal Rumble 2025 masculino até agora

Royal Rumble 2025 pode acabar sendo um dos maiores de todos os tempos

Um novo ano chegou, o que significa que a WWE começou a planear o seu primeiro grande evento premium ao vivo do ano. Como sempre, esse é o Royal Rumble. Este não é apenas o primeiro WWE PLE do ano, mas também um dos maiores.

O WWE Royal Rumble deste ano foi extremamente histórico por vários motivos. Notavelmente, será o primeiro WWE PLE a ser transmitido ao vivo pela Netflix, bem como a primeira vez que o evento não acontecerá em janeiro. Acontecerá em 1º de fevereiro de 2025 deste ano.

Mesmo que haja outras partidas na programação, a maior parte das atenções estará voltada para os confrontos que levam o nome do evento. Desde 2018, acontecem duas partidas do Royal Rumble por ano: uma masculina e uma feminina.

Desde o início da contagem regressiva para o PLE, os Superstars começaram a anunciar e ganhar suas vagas nos confrontos de 30 jogadores. Todos os que foram confirmados para o Men’s Rumble até agora estão listados aqui e as listas serão atualizadas à medida que Superstars adicionais forem adicionados.

WWE Superstars confirmados para o Royal Rumble 2025 masculino

Exceto pela única vez em que houve 40 e 50 homens no Greatest Royal Rumble, que presumivelmente deveria ser apagado da história, cada partida do Royal Rumble teve 30 superestrelas. Alguns desses Superstars permanecerão anônimos até que o relógio dê zero e sua música seja lançada. Outros, sejam eles declarando sua entrada ou vencendo uma partida para garantir uma vaga, são revelados com antecedência.

Até agora, apenas quatro das trinta vagas no Rumble masculino foram preenchidas. Já falamos sobre Punk e Cena, e há uma boa chance de eles chegarem à final four e um deles vencer. Jey Uso e LA Knight também participarão do evento.

No episódio 01/10 do Friday Night SmackDown, Paul Heyman anuncia a entrada oficial de Roman Reings no Rumble 2025 enquanto o OTC busca reconquistar o título.

Apesar de sua extensa carreira na WWE, esta será a quarta partida de Jey no Royal Rumble. Será uma noite ainda melhor para Knight, que nunca lutou no Royal Rumble. No dia 1º de fevereiro você alcançará outro marco importante.

