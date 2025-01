Todas as estrelas confirmadas para o WWE Women’s Royal Rumble 2025 até agora

A edição 2025 do PLE terá lugar no Estádio Lucas Oil

Falta menos de um mês para o primeiro PLE de 2025, já que a promoção baseada em Stamford está construindo uma pilha de cartas para o fandom. A edição de 2025 do Royal Rumble PLE terá lugar no Lucas Oil Stadium em Indianápolis, Indiana.

A 38ª edição do PLE acontecerá no sábado, 1º de fevereiro de 2025, marcando o primeiro PLE Rumble a não acontecer durante o mês de janeiro. O PLE contará com estrelas das marcas Raw e SmackDown.

O WWE Royal Rumble deste ano será extremamente histórico por vários motivos. Notavelmente, será o primeiro WWE PLE a ser transmitido ao vivo na Netflix. O campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, deve defender seu título junto com o título do WWE Winged Eagle em uma luta de escada contra Kevin Owens.

Os dois ex-amigos estão envolvidos em uma rivalidade horrível, enquanto a animosidade entre os dois assume o centro das atenções toda vez que eles ficam cara a cara. Rhodes e Owens se enfrentaram pela última vez na luta principal do Evento Principal de Sábado à Noite em 15 de dezembro de 2024.

Rhodes conseguiu defender o título, mas Owens lançou um ataque após a partida, causando lesão ao campeão e preparando o terreno para o confronto no PLE Rumble em fevereiro.

Porém, apesar de todas as bolinhas de gude, a atração central do PLE é o Royal Rumble masculino e feminino, onde participam 30 estrelas com o objetivo de vencer a partida e desafiar o campeão na WrestleMania. Anteriormente, apenas as partidas masculinas do Rumble faziam parte do PLE, mas desde 2018, houve duas partidas do Royal Rumble por ano: uma para os homens e outra para as mulheres.

Desde o início da contagem regressiva para o PLE, os Superstars começaram a anunciar e ganhar suas vagas nos confrontos de 30 jogadores. Todos os que foram confirmados para o Women’s Rumble até agora estão listados aqui e as listas serão atualizadas à medida que Superstars adicionais forem adicionadas.

Superstars da WWE confirmadas para o WWE Women’s Royal Rumble 2025

No episódio 1/13 do Monday Night Raw, a ex-campeã feminina da WWE Nia Jax fez uma aparição durante o segmento de Rhea Ripley. Jax ridicularizou a recém-coroada Campeã Mundial Feminina e anunciou sua entrada no Women’s Rumble Match.

Jax também lembrou a todos que não esqueceu a traição que sofreu nas mãos de sua amiga Tiffany Stratton. Stratton descontou o contrato do MITB no episódio de 01/03 do Friday Night SmakcDown e derrotou Jax com sucesso para se tornar a nova campeã feminina da WWE.

Esta será a sétima partida de Jax no Royal Rumble, e a ex-campeã buscará sua primeira vitória no Rumble em Indianápolis. No Royal Rumble PLe 2019, Jax ficou furioso depois de ser eliminado no Women’s Rumble ao apresentar R-Truth e ocupar seu lugar no Men’s Rumble.

A participação de Jax na partida foi um dos momentos mais memoráveis ​​do PLE, pois ela fez história ao se tornar a primeira Superstar a competir em dois Royal Rumbles na mesma noite, sendo também eliminada em ambas as partidas.

Em um segmento de bastidores no episódio 20/01 do Monday Night Raw, Bayley anuncia sua entrada no Royal Rumble de 2025 enquanto busca repetir o sucesso do ano passado e vencer partidas consecutivas do Rumble.

Exceto pela única vez em que houve 40 e 50 homens no Greatest Royal Rumble, que presumivelmente deveria ser apagado da história, cada partida do Royal Rumble teve 30 superestrelas. Alguns desses Superstars permanecerão anônimos até que o relógio dê zero e sua música seja lançada. Outros, sejam eles declarando sua entrada ou vencendo uma partida para garantir uma vaga, são revelados com antecedência.

