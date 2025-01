Todas as estrelas confirmadas para WWE NXT New Year’s Evil (7 de janeiro de 2025)

A quinta edição do WWE NXT New Year’s Evil apresenta confrontos emocionantes

A promoção baseada em Stamford está marcada para a quinta edição do New Year’s Evil, que está marcada para 7 de janeiro de 2025 no Shrine Expo Hall em Los Angeles, Califórnia. Este é o primeiro show do NXT a usar a marca WWE.

O programa será transmitido ao vivo como um episódio especial da série semanal de televisão da promoção NXT. Um total de cinco lutas estão programadas para o show, incluindo três lutas pelo título, uma luta pela desafiante número 1 para o Campeonato Norte-Americano Feminino do NXT e uma luta de duplas de seis mulheres.

O campeão do NXT, Trick Williams, defenderá seu título em uma luta Triple Threat contra Oba Femi e Eddy Thorpe. Enquanto a campeã feminina do NXT, Roxanne Pérez, defenderá seu título contra Giulia no Shrine Expo Hall.

Cora Jade, Stephanie Vaquer, Lola Vice e Kelani Jordan competirão pela oportunidade de desafiar Fallon Henley pelo NXT North American Women’s Championship. Todas as quatro lutadoras estão competindo pela oportunidade de reivindicar o lugar de desafiante número um para o NXT North American Women’s Championship.

Lexis King defenderá a NXT Heritage Cup contra Charlie Dempsey e Fatal Influence (Fallon Henley, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx) enfrentará o time de Gigi Dolin, Shotzi e Tatum Paxley em uma luta de seis mulheres.

Dwayne “The Rock” Johnson também está programado para aparecer no programa, o anúncio sendo feito por ele nos bastidores durante seu retorno no histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix.

WWE Superstars confirmados para NXT New Year’s Evil 2025

Dwayne ‘The Rock’ Johnson

truque de williams

ou feminina

Eddie Thorpe

Roxana Perez

Júlia

Cora Jade

Stéphanie Vaquer

Lola Vice

Kelani Jordan

rei léxico

Charlie Dempsey

Fallon Henley

jacy jayne

Jazmyn Nyx

dentes de dolin

Shotzi

Tatum Paxley

Cartão e segmentos de correspondência confirmados.

Trick Williams (c) x Oba Femi x Eddy Thorpe – Campeonato NXT

Roxanne Perez (c) x Giulia – NXT Women’s Championship

1 Luta de candidatas ao NXT Women’s North American Championship: Cora Jade x Stephanie Vaquer x Lola Vice x Kelani Jordan

Partida com regras de morte súbita para NXT Heritage Cup: Lexis King (c) vs.

Influência Fatal (Fallon Henley, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx) vs. Gigi Dolin, Shotzi e Tatum Paxley

The Rock pronto para aparecer

