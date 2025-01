Todas as estrelas confirmadas para WWE RAW (13 de janeiro de 2025)

O episódio 13/01 da marca Red apresenta briga de rua

O segundo episódio do Monday Night Raw na Netflix será transmitido ao vivo do SAP Center em San Jose, Califórnia, Estados Unidos. Após o histórico episódio de estreia da marca Red em 6 de janeiro, a promoção baseada em Stamford continuará a construir histórias rumo ao Royal Rumble PLE.

O 2025 Royal Rumble PLE está agendado para 1º de fevereiro no icônico Lucas Oil Stadium em Indianápolis, Indiana. À medida que o evento se aproxima, a WWE continuará a aumentar a expectativa com confrontos emocionantes.

A promoção anunciou um total de quatro partidas para o segundo show da marca Red. Finn Balor e Damian Priest se enfrentarão mais uma vez no episódio 13/01 da Marca Vermelha em uma briga de rua. As duas estrelas colidiram em uma partida de seis jogadores no episódio final da marca Red em 2024.

Chad Gable enfrentará o gerente geral ‘lutador mais durão’ Adam Pearce pode encontrar. O oponente de Gable ainda não foi revelado.

‘The Celtic Warrior’ Sheamus enfrentará Ludwig Kaiser enquanto as duas estrelas buscam outra chance pelo título Intercontinental de Bron Breakker. Lyra Valkyria e Dakota Kai se enfrentarão na partida final do Torneio Intercontinental Feminino da WWE. As duas estrelas derrotaram Iyo Sky e Zoey Strak respectivamente para avançar para a final.

Superstars da WWE confirmados para (13/01) WWE Raw

“Campeão Mundial dos Pesos Pesados” Gunther

“Campeã Mundial Feminina” Liv Morgan

“Campeão Intercontinental” Bron Breakker

Finn Bálor e JD McDonagh

Raquel Rodrigues

Drew McIntyre

‘Evento Principal’ Jey Uso

‘A Segunda Cidade Santa’ CM Punk

Sami Zayn

‘Mamãe’ Rhea Ripley

War Raiders “Campeões Mundiais de Duplas” (Erik e Ivar)

“O Arqueiro da Infâmia” Damian Priest

“O Guerreiro Celta” Sheamus

Seth “o maldito” Rollins

“Dirty Dom” Dominik Mysterio

Wyatt Sicks (Tio Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis, Joe Gacy e Nikki Cross)

“O A-Lister” The Miz

Luis Kaiser

Lyra Valquíria

Oportunidade Katana

kayden carter

“O Caribe Legal” Carlito

Pete Dunne

O Novo Dia (Kofi Kingston e Xavier Woods)

R-Verdade

Testamento Final (Karrion Kross, Akam, Rezar, Scarlett e Paul Ellering)

CTRL de dano (Kairi Sane, IYO SKY e Dakota Kai)

The American Made (Chad Gable, Julius Creed, Brutus Creed e Ivy Nile)

Autores da dor (Akam e Rezar)

Academia Alpha (Otis, Maxxine Dupri, Akira Tozawa)

O Coletivo Pure Fusion (Sonya Deville, Shayna Baszler, Zoey Stark)

A União Profa (Alba Fyre e Ilha Dawn)

Ordem Mundial Latina (Rey Mysterio, Dragon Lee, Joaquin Wilde, Cruz Del Toro, Zelina Vega)

Card de luta e segmentos confirmados para 13/01 WWE Raw

Finn Balor x Damian Priest – Luta de rua

Chad Gable contra um lutador misterioso

Sheamus x Ludwig Kaiser

Lyra Valkyria x Dakota Kai – finais do torneio do campeonato intercontinental feminino da WWE

