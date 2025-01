Todas as estrelas confirmadas para WWE RAW (27 de janeiro de 2025)

O episódio do Raw de 27/01 virá de Atlanta

A edição de 25 de janeiro do Evento Principal de Sábado à Noite acabou e a promoção baseada em Stamford agora se preparará para o PLE Royal Rumble de 2025 e a primeira parada na preparação para o primeiro PLE será Atlanta.

O episódio de 27/01 do Monday Night Raw será o show de boas-vindas do Royal Rumble PLE. O episódio desta semana do WWE RAW acontecerá na State Farm Arena em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no show, incluindo o campeão mundial de pesos pesados ​​​​Gunther, Liv Morgan, “Evento Principal” Jey Uso, a campeã mundial feminina Rhea Ripley e muito mais.

Os War Raiders (Erik e Ivar), campeões mundiais de duplas da WWE, devem defender seus títulos contra a equipe de JD McDonagh e Dominik Mysterio. Dirty Dom está à altura da situação na ausência de Finn Balor.

O ex-campeão dos Estados Unidos Logan Paul está ausente da ação no ringue desde SummerSlam 2024 PLE. Depois de ingressar na marca Red, Maverick apareceu no episódio de estreia do Raw na Netflix. Ele agora está definido para retornar no show de 27 de janeiro e provavelmente estará em ação.

O WWE Undisputed Champion Cody Rhodes retornará ao Raw antes do Royal Rumble PLE, onde defenderá seu título em uma luta de escada contra Kevin Owens. ‘The OTC’ Roman Reigns também retornará no episódio para comemorar sua vitória sobre Solo Sikoa no episódio de estreia. Uma cerimônia de reconhecimento tribal também acontecerá no episódio.

Sami Zayn e Drew McIntyre resolverão suas disputas do episódio da semana passada dentro do ringue, enquanto McIntyre busca continuar sua invencibilidade contra Zayn, Sami quer vingança e registrar sua primeira vitória contra o guerreiro escocês.

Antes de defender o título no WWE NXT, Bianca Belair e Naomi enfrentarão a equipe de Liv Morgan e Raquel Rodríguez no episódio do dia 27/01 da Marca Vermelha.

WWE Superstars confirmados para (27/01) WWE Raw

“Campeão Mundial dos Pesos Pesados” Gunther

“Campeã Mundial Feminina” Rhea Ripley

“Campeão Intercontinental” Bron Breakker

encontrar bálor

JD McDonagh

“Campeãs de Duplas Femininas” Bianca Belair e Naomi

Reinados Romanos do “Chefe Tribal Original”

Raquel Rodrigues

“Evento Principal” Jey Uso

Drew McIntyre

“A Segunda Cidade Santa” CM Punk

Sami Zayn

Liv Morgan

War Raiders “Campeões Mundiais de Duplas” (Erik e Ivar)

tenepes

“Campeão indiscutível da WWE” Cody Rhodes

“O Maverick” Logan Paul

“O Arqueiro da Infâmia” Damian Priest

“O Guerreiro Celta” Sheamus

Seth “o maldito” Rollins

“Dirty Dom” Dominik Mysterio

Wyatt Sicks (Tio Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis, Joe Gacy e Nikki Cross)

“O A-Lister” The Miz

Luis Kaiser

Logan Paulo

Lyra Valquíria

Oportunidade Katana

kayden carter

“O Caribe Legal” Carlito

Pete Dunne

O Novo Dia (Kofi Kingston e Xavier Woods)

R-Verdade

Testamento Final (Karrion Kross, Akam, Rezar, Scarlett e Paul Ellering)

CTRL de dano (Kairi Sane, IYO SKY e Dakota Kai)

The American Made (Chad Gable, Julius Creed, Brutus Creed e Ivy Nile)

Autores da dor (Akam e Rezar)

Academia Alpha (Otis, Maxxine Dupri, Akira Tozawa)

O Coletivo Pure Fusion (Sonya Deville, Shayna Baszler, Zoey Stark)

A União Profa (Alba Fyre e Dawn Island)

Ordem Mundial Latina (Rey Mysterio, Dragon Lee, Joaquin Wilde, Cruz Del Toro, Zelina Vega)

Card de luta e segmentos confirmados para 27/01 WWE Raw

War Raiders (Erik e Ivar) (c) vs JD McDonagh e Dominik Mysterio – WWE World Tag Team Championship

Logan Paul faz sua estreia no WWE Raw na Netflix

Cody Rhodes retorna ao Raw antes do Royal Rumble

Reinados Romanos retorna

Sami Zayn x Drew McIntyre

Bianca Belair e Naomi x Liv Morgan e Raquel Rodríguez

