Todas as estrelas confirmadas para WWE SmackDown (17 de janeiro de 2025)

O episódio 17/01 da marca Azul apresenta confrontos emocionantes

A promoção baseada em Stamford fará as malas para San Diego esta semana, já que o Friday Night SmackDown terá origem na Pechanga Arena em San Diego, Califórnia. O episódio de 17/01 da marca Blue seguirá os passos do Monday Night Raw e continuará construindo histórias e partidas para o próximo Main Event de Saturday Night e 2025 Royal Rumble PLE.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no programa, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Tiffany Stratton, LA Knight, Bianca Belair e muitos mais.

A promoção anunciou dois confrontos emocionantes para o show em San Diego. Vamos agora dar uma olhada no card e nos segmentos confirmados para o show do dia 17/01.

Tiffany Stratton, a recém-criada campeã feminina da WWE, defenderá seu título contra Bayley no show da marca Blue no dia 17 de janeiro. Stratton lucrou com o contrato MITB de Nia Jax no show inaugural do SmackDown em 2025.

Bayley, por outro lado, enfrentou Nia Jax, Bianca Belair e Naomi em uma luta fatal four-way improvisada. O gerente geral Nick Aldis ofereceu ao vencedor uma oportunidade de campeonato contra o novo campeão.

Bayley venceu na semana passada e agora enfrentará Stratton pelo campeonato. Tiffany fará sua primeira defesa de título, enquanto Bayley espera vencer o campeonato pela terceira vez em sua carreira.

Os ex-campeões de duplas da WWE Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) enfrentarão Angel e Berto (Los Garzas) na edição desta semana do SmackDown.

No programa da semana passada, Los Garzas derrotou Pretty Deadly, enquanto Motor City Machine Guns derrotou A-Town Down Under. As duas equipes se enfrentarão agora para determinar o próximo candidato ao título do Tag Team Championship, que atualmente é disputado por Tommaso Ciampa e Johnny Gargano (DIY).

Superstars da WWE confirmados para o WWE SmackDown de 17/01

“Campeão indiscutível da WWE” Cody Rhodes

“Campeã Feminina da WWE” Tiffany Stratton

Nia Jax

“Campeão dos Estados Unidos” Shinsuke Nakamura

“WWE Tag Team Champions” – DIY (Tommaso Ciampa e Johnny Gargano)

Metralhadoras Motor City (Alex Shelley e Chris Sabin)

Drew McIntyre

“Lutador premiado” Kevin Owens

filho de tonga

Cavaleiro de Los Angeles

“Campeãs de Duplas Femininas” – Bianca Belair e Naomi

Jimmy Uso

Pontuação individual

“O Carrasco” Jacob Fatu

“O modelo” Bayley

Tripulações Apollo

Ashante “Você” Adônis

Alejandro Cedrico

Blair Davenport

Andrade

Piper Niven

“Campeã Feminina dos Estados Unidos” Chelsea Green

“Ele” Carmelo Hayes

Candice LeRae

Mortalmente Bonita (Elton Prince e Kitt Wilson)

Wyatt está doente

Uma cidade na Austrália (teoria de Austin e Grayson Waller)

Legado do Fantasma (Santos Escobar, Angel, Berto, Humberto Carillo e Elektra Lopez)

The Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford) e B-Fab

Michin

Match card confirmado e segmentos do WWE SmackDown

Tiffany Stratton (c) vs Bayley – Campeonato Feminino da WWE

Motor City Machine Guns (Alex Shelley e Chris Sabin) vs Los Garzas (Angel e Berto)

A partitura solo retorna

