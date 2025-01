Todas as estrelas confirmadas para WWE SmackDown (24 de janeiro de 2025)

O episódio desta semana de Blue Brand é o Homecoming Show da SNME

Enquanto a promoção baseada em Stamford se prepara para a edição de 25 de janeiro do Evento Principal de Sábado à Noite, o enredo e as rivalidades atingiram um ponto de ebulição. O episódio de 24/01 do Friday Night SmackDown será o show de boas-vindas do SNME.

O episódio de 24/01 do SmackDown será transmitido ao vivo no Moody Center em Austin, Texas, que fica a cerca de uma hora da sede da SNME em San Antonio. O episódio seguirá os passos do Raw e continuará avançando em direção ao SNME e provavelmente incluirá mais anúncios do Royal Rumble.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no programa, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Tiffany Stratton, LA Knight, a campeã dos Estados Unidos Chelsea Green, Bianca Belair e muitos mais.

LA Knight, ex-campeão dos Estados Unidos, enfrentará Tama Tonga. As duas estrelas entraram em confronto nos dois episódios anteriores, quando Tonga e Jacob Fatu causaram estragos na ausência de Solo Sikoa.

Tonga e Fatu custaram a Knight sua revanche pelo Campeonato dos EUA contra Shinsuke Nakamura na transmissão da marca Blue em 01/10. Knight respondeu no programa da semana passada, com a ajuda de Braun Strowman enquanto o jogo dos números assumia o controle. Este incidente resultou em uma partida entre Fatu e Strowman no SNME neste sábado, bem como uma partida entre Knight e Tonga pelo SmackDown em 28 de janeiro.

Superstars da WWE confirmados para o WWE SmackDown de 24/01

“Campeão indiscutível da WWE” Cody Rhodes

“Campeã Feminina da WWE” Tiffany Stratton

Nia Jax

“Campeão dos Estados Unidos” Shinsuke Nakamura

“WWE Tag Team Champions” – DIY (Tommaso Ciampa e Johnny Gargano)

Metralhadoras Motor City (Alex Shelley e Chris Sabin)

Drew McIntyre

“Lutador premiado” Kevin Owens

filho de tonga

Cavaleiro de Los Angeles

“Campeãs de Duplas Femininas” – Bianca Belair e Naomi

Jimmy Uso

Pontuação individual

“O Carrasco” Jacob Fatu

Tripulações Apollo

Ashante “Você” Adônis

Alejandro Cedrico

Blair Davenport

Andrade

Piper Niven

“Campeã Feminina dos Estados Unidos” Chelsea Green

“Ele” Carmelo Hayes

Candice LeRae

Mortalmente Bonita (Elton Prince e Kitt Wilson)

Wyatt está doente

Uma cidade na Austrália (teoria de Austin e Grayson Waller)

Legado do Fantasma (Santos Escobar, Angel, Berto, Humberto Carillo e Elektra Lopez)

The Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford) e B-Fab

Michin

Match card confirmado e segmentos do WWE SmackDown

LA Knight x South Boy

Metralhadoras Motor City vs bastante mortais

Cody Rhodes pronto para aparecer

