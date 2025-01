Todas as estrelas confirmadas para WWE SmackDown (3 de janeiro de 2025)

A marca Azul passará para o formato de três horas a partir de 3 de janeiro

O primeiro episódio do Friday Night SmackDown em 2025 será transmitido ao vivo no Footprint Center em Phoenix, Arizona. O episódio do dia 01/03 terá duração de três horas, marcando a transição da marca Blue para o formato de três horas, sendo este próximo episódio o primeiro do gênero.

A promoção baseada em Stamford começará o ano com o espetáculo eletrizante do Friday Night SmackDown, seguido pela tão aguardada estreia do Monday Night Raw na Netflix.

Várias estrelas importantes foram anunciadas para o show, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Nia Jax, LA Knight, Solo Sikoa, Kevin Owens e muito mais. Vamos dar uma olhada no trailer do primeiro desfile da marca Blue em 2025.

Na edição de 3 de janeiro, a campeã feminina da WWE, Nia Jax, defenderá seu título contra Noami, metade das campeãs de duplas femininas. Naomi substituiu Jade Cargill, que está lesionada, e se juntou a Bianca Belair como a outra metade dos campeões de tag team.

O campeão americano Shinsuke Nakamura enfrentará Andrade em uma luta sem título no episódio de abertura de 2025. A luta foi anunciada no programa da semana anterior, com Andrade aparecendo em um pacote de vídeos disputando o título. Andrade avisou Nakamura, afirmando que não tinha medo dos truques mentais do campeão. Ele prometeu expor Nakamura enquanto os dois lutavam dentro do ringue.

Superstars da WWE confirmados para o WWE SmackDown de 03/01

“Campeão indiscutível da WWE” Cody Rhodes

“Campeã Feminina da WWE” Nia Jax

“Campeão dos Estados Unidos” Shinsuke Nakamura

“WWE Tag Team Champions” – DIY (Tommaso Ciampa e Johnny Gargano)

Metralhadoras Motor City (Alex Shelley e Chris Sabin)

“Lutador premiado” Kevin Owens

filho de tonga

Cavaleiro de Los Angeles

“Campeãs de Duplas Femininas” – Bianca Belair e Naomi

Jimmy Uso

“Senhorita Dinheiro no Banco 2024” Tiffany Stratton

Partitura solo para “The Tribal Chief”

“O Carrasco” Jacob Fatu

“O modelo” Bayley

Tripulações Apollo

Ashante “Você” Adônis

Alejandro Cedrico

Blair Davenport

Andrade

Piper Niven

“Campeã Feminina dos Estados Unidos” Chelsea Green

“Ele” Carmelo Hayes

Candice LeRae

Mortalmente Bonita (Elton Prince e Kitt Wilson)

Uma cidade na Austrália (teoria de Austin e Grayson Waller)

Legado do Fantasma (Santos Escobar, Angel, Berto, Humberto Carillo e Elektra Lopez)

The Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford) e B-Fab

Michin

Partidas e segmentos confirmados para 01/03 WWE Smackdown

Nia Jax x Naomi – Campeonato Feminino da WWE

Campeão dos Estados Unidos Shinsuke Nakamura x Andrade – Luta sem título

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.