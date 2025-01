Todas as estrelas da WWE que ganharam Royal Rumbles consecutivos

Uma lista de elite de Superstars da WWE pode reivindicar vitórias consecutivas no Royal Rumble.

O evento WWE Royal Rumble é conhecido por ser um evento emocionante na carreira de qualquer estrela que aspira levar sua carreira para o próximo nível. Muitos conseguiram fazer isso vencendo o combate corpo a corpo de 30 pessoas e ganhando uma grande chance pelo título na WrestleMania.

No entanto, existem alguns Superstars da WWE que podem reivindicar vitórias consecutivas, então vamos dar uma olhada na lista de estrelas de elite que alcançaram este feito raro no Royal Rumble:

4. Cody Rodes

Cody Rhodes regressou à WWE com um objectivo: vencer o Campeonato WWE e terminar a história. A primeira mão começou após seu retorno de lesão no Royal Rumble 2023 e vitória da partida.

No entanto, depois de não conseguir conquistar o título na WrestleMania 39, Rhodes lutou na estrada mais uma vez e venceu o Royal Rumble de 2024, tornando-se o primeiro homem em mais de duas décadas a vencer partidas consecutivas.

3. Steve Austin, frio como uma pedra

Antes de Cody Rhodes, a última pessoa a vencer partidas consecutivas do Royal Rumble foi Stone Cold Steve Austin. Texas Rattlesnake venceu sua primeira luta no Rumble em 1997, após eliminar pela última vez seu rival icônico, Bret Hart.

Seguiu no ano seguinte, em 1998, com mais uma vitória no Royal Rumble ao eliminar outro de seus principais rivais, The Rock.

2.Shawn Michaels

Heartbreak Kid Shawn Michaels se tornou a segunda pessoa a se juntar ao elenco de elite em partidas consecutivas do Royal Rumble. Michaels venceu sua primeira partida no Rumble em 1995, o que por si só fez história, ao superar 29 outros competidores e conquistar a vitória do primeiro lugar.

O Showstopper voltou a participar do Rumble no ano seguinte e saiu vencedor novamente, eliminando pela última vez seu ex-associado, Kevin Nash, então conhecido como Diesel.

1. Hulk Hogan

O homem que conquistou vitórias consecutivas no Royal Rumble foi The Immortal Hulk Hogan. Hulkmania foi à loucura no Royal Rumble de 1990 quando ele entrou na luta como campeão da WWE e saiu vitorioso, estabelecendo sua icônica luta ‘Título vs. Título’ contra The Ultimate Warrior na WrestleMania.

Hulk Hogan mais uma vez entrou no Royal Rumble em 1991 e sobreviveu ao Earthquake para se tornar o primeiro vencedor consecutivo do Royal Rumble.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.